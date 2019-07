Tromlet af fransk tv: - Vanvittigt respektløst

Michael Rasmussen evaluerer 4. etape

NANCY (Ekstra Bladet): Glæden var stor hos Michael Mørkøv, da han passerede målstregen i Nancy.

I sekunderne forinden havde han sendt argentinske Maximiliano Richeze af sted, og kort før mål blev sidste del af Deceuninck-QuickStep-raketten, Elia Viviani, skud af sted til sejr.

Men jubelscenerne blev afløst af vrede, da blandt andre Mørkøv måtte tale med store bogstaver, da han var ved at blive tromlet ned.

- Det var simpelthen pressen, der ikke kunne lade os ryttere være i fred. Jeg var ved at blive fuldstændig mast af jeg ved ikke hvor mange kamerafolk. Det var vanvittigt respektløst over for os, der lige havde kørt 215 kilometer.

- Det var fransk tv. To gange fik jeg et kæmpestort kamera lige i hovedet. Jeg ved ikke, hvad sådan en mand tænker på.

- Nok ikke så meget...

- Nej, det sagde jeg også til ham.

Kort efter var Mørkøv dog faldet lidt ned - og så kom glæden tilbage.

Michael Mørkøv var ikke selv på første parket, da Viviani sikrede holdet den anden sejr på to dage, men han vidste instinktivt, at den var hjemme, da han slog ud med 250 meter igen i modvinden.

- Ja, det vidste jeg godt. Julian (Alaphilippe, red.) kørte mig hen til omkring 450 meter, og da jeg startede der og kunne tage den korte bane rundt i svinget og køre Max ind på 250 meter, var jeg ikke i tvivl om, at Elia ville køre den hjem, sagde en - trods alt - tilfreds Michael Mørkøv.

Drama og massespurt: Dansker skal undersøges

Se også: Efter væmmeligt styrt: - Jeg var meget nervøs

Trist gul trøje: - Jeg skylder Asgreen sejren