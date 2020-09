Tronskifte i Touren

Det slovenske stortalent Tadej Pogacar (UAE) vandt 9. etape af Tour de France, hvor landsmanden Primoz Roglic overtog førertrøjen fra briten Adam Yates.

Primoz Roglic fra Jumbo-Visma blev nummer to på etapen og hentede seks bonussekunder.

Det var mere end rigeligt til at tage trøjen fra Adam Yates (Michelton-Scott), som blev nummer 15 og tabte næsten et minut til de bedste.

Roglic fører i den samlede stilling med 21 sekunder ned til den forsvarende Tour-vinder Egan Bernal fra Ineos.

Søndagens etape bød på lidt af hvert, og den begyndte i et højt tempo.

Feltet kørte med fuld skrald fra start, og gennemsnitshastigheden i den første time var over 48 kilometer i timen.

Derfor kom hverken Søren Kragh Andersen, Casper Pedersen, Mads Pedersen eller Michael Valgren afsted, selv om de forsøgte sig.

Særligt de tre førstnævnte var meget synlige og insisterende. Men først fra foden af dagens første kategori-1-stigning med 95 kilometer til mål kom der udskilning.

Dette i skikkelse af Marc Hirschi, som er holdkammerat med Søren Kragh og Casper Pedersen på Sunweb.

Den 22-årige schweizer kom afsted i et solotogt med en større gruppe og derefter feltet bag sig.

Efter den første af dagens to store stigninger var han over to minutter foran forfølgerne og tre minutter foran favoritfeltet.

Med godt 41 kilometer til mål var der samling omkring fire et halvt minut efter Hirschi, der var på vej op ad dagens næstsidste stigning.

Lidt over to kilometer fra mål blev Hirschi hentet af en gruppe på fire ryttere - Egan Bernal, Mikel Landa, Tadej Pogacar og Primoz Roglic.

Hirschi havde dog stadig kræfter nok til at følge med, og schweizeren forsøgte at starte spurten, men endte som treer.

Søndagens etape på 154 kilometer begyndte i Pau og sluttede i Laruns. Mandag er der hviledag i Touren.