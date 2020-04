Truet af lukning: Dansk stortalent i klemme

Cykelsporten ligger bomstille, og den manglende aktivitet gør ondt på de professionelle firmahold.

Kvindeholdet Bigla-Katusha er så hårdt ramt, at holdet nu er decideret lukningstruet. Det meddeler holdledelsen på Bigla-Katushas hjemmeside.

Hovedårsagen til den akutte krise er, at begge hovedsponsorer foreløbig har smækket kassen i.

- Holdets manager har modtaget et brev fra en af navnesponsorerne, Bigla, der meddeler, at virksomheden ønsker at stoppe hovedparten af dens sædvanlige betalinger til teamet.

- Den anden navnesponsor, Katusha, har allerede afvist at betale penge for den seneste måned, lyder det.

Bigla-Katusha, der har base i Schweiz, er rangeret som verdens niendebedste hold i kvindecykling.

Blandt holdets 13 ryttere finder man danske Emma Norsgaard, der lige som sine kolleger står overfor en usikker fremtid.

- Vi vidste godt, at budgettet var gået 30 procent ned, men vi vidste ikke, at Bigla og Katusha ville trække sig 100 procent fra deres sponsorater. Det kom også lidt som en overraskelse for alle os ryttere, siger hun til TV2 Sport.

Bigla-Katusha har eksisteret siden 2005 og er noteret for fire sejre i denne sæson.

Holdledelsen beder nu hovedsponsorerne om at genoverveje beslutningen om at stoppe indbetalingerne.

- At se et så kendt og succesrigt hold med 200 podieplaceringer siden 2015 i denne vanskelige situation er meget skuffende, ikke kun for holdet, men også for dets partnere, tilhængere og cykelfans generelt.

- Holdet håber, at begge navnesponsorer vil være villige til at indgå i forhandlinger om den bedste vej frem og sikre holdets overlevelse, lyder det fra Bigla-Katusha.

Indtil videre har Den Internationale Cykelunion (UCI) aflyst alle cykelløb frem til 1. juli.

