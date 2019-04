TV 2-chef om Leth-fyringen: Jeg er super ked af det

Helt grundlæggende er der tale om en personalesag, så havde der været tale om alle andre – eller i hvert fald så godt som alle andre – så var det blevet internt på TV 2.

Men nu var der tale om Jørgen Leth, manden der har spillet en væsentlig rolle i danskernes store kærlighed til cykling og i særdeleshed Tour de France gennem flere årtier.

Og derfor blev det til en pressemeddelelse torsdag formiddag.

Men helt grundlæggende føler sportschef i TV 2, Frederik Lauesen, ikke, at der er så pokkers meget mere i det. For det kan godt være, parterne ikke har været helt enige, men der har ikke været gravet skyttegrave, og der er ikke flydt blod på redaktionsgangene.

- Grundlæggende er det ret enkelt. Hvert år inden de store begivenheder sætter vi os ned og finder ud af, hvordan vi får mest ud af dækningen. I år følte vi, at vi ville kunne få mere ud af at få Jørgen til at bidrage mere hjemme fra studiet, forklarer han til Ekstra Bladet.

Han afviser, at der har været episoder tidligere eller problemer med Jørgen Leths hidtidige rolle i de seneste udgaver af Tour de France.

Leth i selskab med Rolf Sørensen og Dennis Ritter, som han har kommenteret Tour de France med adskillige gange. Arkivfoto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Det havde ellers været nærliggende, da Jørgen Leth til manges overraskelse sidste sommer ikke længere var en del af kommentatorboksen sammen med Dennis Ritter og de øvrige eksperter – men derimod sad et sted i naturen og bidrog med egne iagttagelser og vurderinger.

- Der er som sådan ikke sket noget. Vi ville bare gerne have ham der (i Odense, red.). Der ville setuppet være bedst, siger Frederik Lauesen.

Han tilføjer, at det sandt for dyden ikke har været let for ham at skulle træffe beslutningen. For som så mange andre er Frederik Lauesen stor fan af Jørgen Leth som Tour de France-kommentator.

- Jeg er super ked af det, for han er jo helt uvurderlig. Og vi skal ikke underkende, hvad han har betydet. Det var også derfor vi blev enige om, at det ville være mærkeligt, hvis vi ikke udtalte os, siger Frederik Lauesen.

Men hvad så nu? Er samarbejdet mellem TV 2 og Jørgen Leth definitivt slut?

- Som det er med alle vores eksperter, tager vi en snak en gang om året. Det er etårige aftaler, vi tegner. Det samme med Jørgen. Jeg vil ikke udelukke, at vi kan have andre ønsker næste år, siger han.

Jørgen Leth har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelser. Vi kunne ellers gerne have tænkt os at høre hans vurdering af, hvorfor han ikke ville kommentere fra Odense.

Kan ikke blive enige: Jørgen Leth ude af Tour de France

Da den store, brune muskel lukkede op

Lotte Reimar: Tvangsindlagt til Leth og hans rødvins-promille

Rolf Sørensen: Har aldrig sluppet cykelsporten