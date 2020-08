TV 2-chok: Vært smittet med corona

Tour de France er endelig i gang, men det bliver uden Thomas Kristensen i Tour-studiet.

TV 2-værten er testet positiv for coronavirus og er derfor sendt hjem efter dagens Tour-optakt.

- Jeg har det helbredsmæssigt strålende, og jeg mærker ingen symptomer. Men jeg er naturligvis ked af og berørt over, at jeg skaber problemer og udfordringer for mine gode kolleger på TV 2, og jeg er selvfølgelig ærgerlig over ikke at kunne deltage i Tour-dækningen, siger Thomas Kristensen til TV 2.

Værten er blevet sendt hjem og er erstattet af TV 2's kommentator og reporter Jonas Nyhøj Kristensen.

Thomas Kristensen skal have taget endnu en test for at være sikker på, at den første test ikke er falsk positiv.

Personer, der ikke har haft symptomer på coronavirus, skal holde sig isoleret i syv dage fra dagen, hvor testen blev taget. Når man igen er smittefri, kan isolationen ophæves efter 48 timer ifølge Sundhedsstyrelsen.

Samtidig er TV 2 i gang med at opspore de personer, som Thomas Kristensen har været i nær kontakt med de seneste par dage. De vil blive sendt hjem og bedt om at tage en test.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Frederik Lauesen, sportschef på TV 2, men det har endnu ikke været muligt.

Den danske verdensmester Mads Pedersen leverede et kæmpe resultat på 1. etape af Tour de France - læs mere her

Coronakaos før Tour-start

Dette løfte afgør Sistos fremtid

Duer ikke længere: Skift en kører!