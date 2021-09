TV 2 med nødløsning: Kommenterer igen fra Danmark

Chris Anker Sørensens tragiske dødsfald lørdag betød, at TV 2's udsendte medarbejdere i Belgien ikke kommenterede søndagens VM-enkeltstart for herrer.

I stedet sad TV 2's Michael Stærke bag mikrofonen fra TV 2's hovedsæde i Odense.

Han dækker også herrernes U23-enkeltstart mandag formiddag sammen med ekspert Christian Moberg. Det oplyser TV 2 Sports chefredaktør, John Jäger, i en mail til Ekstra Bladet.

Oprindeligt skulle Rasmus Staghøj og Chris Anker Sørensen have kommenteret enkeltstarten mandag.

Alle udsendte TV 2-medarbejdere har fået tilbudt, at de selv kan vælge, om de ønsker at komme hjem eller om de ønsker at blive i Belgien.

- Det har været et forfærdeligt trist døgn, sagde TV 2's sportschef, Frederik Lauesen, søndag til tv-stationen.

- Chris Anker var en stjerne i cykelsporten, og han var en stjerne i kommentatorboksen. Ikke mindst var han en kæmpe stjerne som menneske, og det er nok det sidste, der rører os alle dybt i dag.

