TV 2 melder ud: - Vi er meget opmærksomme på det

Årets udgave af Tour de France startede lørdag i Bilbao i Nordspanien.

Om få dage kører feltet ind i Frankrig, hvor det desværre ikke kun er verdens største cykelløb, der fylder på dagsordenen.

Landet er således ramt af store uroligheder og optøjer, efter at en 17-årig dreng blev dræbt af politiet i en forstad til Paris i tirsdags.

Natten til lørdag var situationen så voldsom, at ordensmagten måtte anholde omkring 1000 personer.

Tour de France-feltet kører om få dage ind i Frankrig, hvor der er uroligheder i øjeblikket. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Derfor er det selvfølgelig noget, som TV 2 - der har et stort hold af sted for at dække Tour de France - har øjnene rettet imod.

Det fortæller Frederik Lauesen, der er sportschef på mediet, i et interview med Ekstra Bladet.

- Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på det, og vi følger hele situationen meget nøje. Vores udsendtes sikkerhed er vores største prioritet, lyder det fra sportschefen.

Når Tour de France-rytterne rammer Frankrig i den kommende uge, går der ikke lang tid, før de kører ind i den franske by Bordeaux.

Og det er et af de steder i Frankrig, hvor urolighederne og optøjerne har været meget voldsomme de seneste dage.

Frederik Lauesen er sportschef på TV 2. Foto: TV 2 DANMARK © (copyright TV 2)

Men det betyder ikke, at TV 2 frygter at skulle dække cykelløbet, når det når dertil.

- Nu er det vigtigt at understrege, at rytterne lige nu er i baskerlandet, og at situationen i Frankrig kan være anderledes om nogle dage. Hvis det ikke er tilfældet, har vi tiltro til, at de franske myndigheder og ASO har styr på alles sikkerhed.

- Har nogen af de udsendte udtrykt bekymringer om den franske situation?

- Overhovedet ikke. Men det er klart, at hvis nogen bliver utrygge, skal de ikke være i det. Sådan er det altid, når vi har folk af sted, siger Frederik Lauesen som det sidste.

Ekstra Bladet dækker selvfølgelig også Tour de France helt tæt