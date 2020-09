TV 2 reporter besvimede efter etape

Under en gåtur alene i målbyen Sisteron efter mandagens 3. etape i Tour de France, blev Michael Stærke svimmel og besvimede.

- Jeg har prøvet det to gange tidligere for mange år siden, og jeg er besvimet en enkelt gang for 20 år siden, så jeg kendte godt signalerne. Da jeg ikke havde travlt, valgte jeg at sætte mig på en trappe.

- Men da jeg igen følte mig klar til at gå videre, havde jeg pludselig svært ved at fokusere, og så kan jeg ikke rigtig huske mere, indtil tre-fire ambulancefolk rusker i mig, fortæller Michael Stærke til TV 2.

Han blev efter faldet bragt til hospitalet, men slap faldet med skrammer i ansigtet og mindre hudafskrabninger på håndledet og knæene.

Når han den kommende tid toner frem på skærmen under Tour de France dækningen vil det derfor være med skrammer i ansigtet, som han pådrog sig under ulykken.

Tour-stjernens svinedyre ur

Her er Tourens uheldigste mand

DAGBOG: 'Fjernsynet virker sikkert ikke'