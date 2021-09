TV 2 sender alle hjem fra VM

De TV 2-medarbejdere, der var udstationeret i Belgien i forbindelse med VM i cykling, har valgt at tage hjem.

Det sker som følge af Chris Anker Sørensens tragiske død.

Den kollektive beslutning er truffet i fuld overensstemmelse med arbejdsgiveren. Det oplyser chefredaktør på TV 2 Sport, John Jäger, over for Ekstra Bladet.

- Vi har hele tiden sagt til vores medarbejdere, at det er deres eget valg, om de ønsker at blive eller ønske at tage hjem, og hvorvidt de føler, at de er i en tilstand, hvor de kan arbejde.

- Den melding har jeg gentaget over for dem. Det er rigtig vigtigt for mig, at de selv vurderer, om de er i stand til at arbejde eller ej, I dag er de så kommet frem til, at de gerne vil hjem, og så har vi naturligvis sørget for, at de kan komme hjem så hurtigt som muligt, siger Jäger.

Indtil videre er de afviklede discipliner ved VM blevet dækket fra TV 2-hovedkvarteret i Odense, hvor Michael Stærke har stået for kommenteringen.

Denne procedure bliver gentaget i ugens resterende VM-udsendelser, og den rutinerede kommentator vil fortsat blive ledsaget af eksperter under begivenhederne.

Chris Anker Sørensen døde på tragisk vis lørdag i forbindelse med en ulykke, hvor han under en cykeltur blev påkørt af en bil.

Tragedien fandt sted lidt nord for Brügge ved strækningen langs Havenrandweg-Zuid i Zeebrugge.

Den folkekære østjyde blev 37 år. Han efterlader sig kone og to børn.