TV 2-vært hårdt ramt

Under lørdagens etape blev Chris Anker storhyldet - kommentator Dennis Ritter forklarer, hvorfor han var stille undervejs

Etaperne i Danmark er specielle for TV 2-kommentator Dennis Ritter.

Det er der ingen tvivl om, men under 2. etape var det noget meget følsomt, som fyldte inde i kroppen og hovedet hos Ritter.

Hans afdøde, tidligere kollega og gode ven, Chris Anker Sørensen, blev hyldet af mange fans langs ruten med malerier, bannere og flotte gestus på asfalten.

- Det var meget svært at sætte ord på, da det fandt sted. Jeg har været en lille smule involveret i det selv og været en masse i dialog med fransk tv og ASO for, at det blev vist, siger tv-kommentatoren.

- Vi kan aldrig få garantier, så jeg var ikke 100 procent sikker på, at det ville blive vist. Det ramte mig simpelthen så hårdt, da det blev vist. Det blev vist længe.

- Lige nu sidder de i næsten 200 lande over hele verden og fortæller denne her historie og hører, hvor meget vi savner Chris, og hvor elsket han var i det her land, det var rørende.

I Holbæk Sportsby har en robot tegnet et gigantisk portræt af Chris Anker. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Han var utrolig populær mange steder på ruten. Foto: Anders Brohus

Derfor blev de stille

I kommentatorboksen har Rolf og Ritter et billede af Chris fremme ved hver etape.

- Jeg har en eller anden fornemmelse af, at han er med. At han er her, har vores ryg og hører, hvad vi siger. Men hold op, hvor er det tomt ... stadigvæk. Det er så meningsløst, men det var smukt, og jeg er glad for det, siger Ritter med en dyb vejrtrækning.

Rolf Sørensen og Dennis Ritter var dybt følelsesmæssigt involveret, da der blev vist tv-billeder af folkekære Chris Anker Sørensen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Undervejs på etapen blev de to ellers så veltalende kommentatorer meget stille.

- At miste en person, der er så tæt på dig, og du holder så meget af, og så skulle sidde her i de rammer. Det var det, vi lavede sammen og havde glædet os til sammen, og så gennemføre det, og så kommer denne her hyldest og hans ansigt.

- I virkeligheden er det hardcore. Det er en vild situation at stå i, så det bedste var faktisk bare ikke at sige noget, og vi sagde meget lidt.

