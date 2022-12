TV 2-vært indlagt

En planlagt og harmløs operation udviklede sig pludselig til en ny indlæggelse to dage senere for den kendte TV 2-vært Rasmus Staghøj

Den cykelglade TV 2-vært og reporter Rasmus Staghøj blev torsdag aften pludselig indlagt.

Det skriver han i et opslag på sin Instagram-profil, hvor han fra hospitalssengen dog melder om godt nyt.

'En harmløs operation i tirsdags, hvor en spytsten skulle opereres ud af en spytkirtel, udviklede sig til babu-babu-indlæggelse natten til torsdag'.



'Jeg er så hævet i hals og mund, at jeg dårligt kan synke. Min stemme er så besværet og snøvlet, at det lyder som om, jeg har drukket en kasse øl. Det er ikke farligt. Ikke lige nu i hvert fald. Jeg skal bare ligge lidt her, indtil jeg hævelsen fortager sig. Og det må den egentlig gerne snart gøre, skriver han.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Min fredagsbar består af antibiotika og morfin. Måske vil det endda lykkes mig at spise noget kold suppe senere. Skål', slutter han opslaget af med at skrive.

Humøret ser dermed heller ikke til at have taget skadet hos Rasmus Staghøj, der mest er kendt for at dække cykling på TV 2 Sport som både vært, kommentator og reporter.

Han plejer derfor også at være fast inventar på TV 2's kanaler, når der hvert år dækkes Tour de France og var i år vært på AftenTouren.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rasmus Staghøj, der har givet tilladelse til at bringe historien.