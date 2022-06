TV 2-værts baby-lykke: - Jeg blev helt rørt

Smilet er stort hos Stine Bjerre Mortensen - og det forstår man godt.

For udover at skulle bruge de kommende dage som en af TV 2's værter under Tour de France-starten i Danmark er der også glæde i privaten.

For nylig kunne Stine Bjerre Mortensen og håndboldspilleren Casper U. Mortensen nemlig afsløre, at de skal være forældre for første gang.

- Jeg er fyldt med lykke og glæde. Tænkt sig, at den sommer her for mig både indeholder, at jeg går og er så glad over det, der sker i min mave, og så også går og er glad over det, jeg skal arbejdsmæssigt. Jeg føler mig virkelig taknemmelig, siger hun til Ekstra Bladet.

Det var på Instagram, at stjerneparret kunne fortælle, at de til december byder en lille ny velkommen til verden.

Siden har hun modtaget et væld af søde beskeder og hilsner fra nær og fjern.

- Det var rart lige at få meldt det ud, og jeg fik så mange positive tilkendegivelser. Jeg blev helt rørt, da jeg sad og læste nogle af hilsnerne. Det med, at andre folk glæder sig på dine vegne, det gik lige i hjertet. Og nu er det så ude, siger Stine Bjerre, der først og fremmest prøver at fokusere på det arbejdsmæssige.

De kommende dage skal hun nemlig indtage en 'ny' rolle, når hun som vært er en del af TV 2's Tour de France-hold i Danmark, hvor verdens bedste cykelryttere skal køre tre etaper. En opgave, hun er meget glad og stolt over at have fået.

Men derfor glemmer man ikke lige, at der snart venter et helt nyt kapitel for hende og landsholdsspilleren Casper U. Mortensen.

- Nu handler det om at holde fokus, men selvfølgelig bobler jeg af glæde indeni.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jørgen Leth er på besøg i Ekstra Bladets Tour de France-podcast, 'Ekstra Tour'. Hør ham fortælle om sine favoritter fra årets cykelløb herunder eller i din podcast-app.