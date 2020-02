Tv-babe går fra cykelstjerne - og dater rivalen

Fra en stjerne til en anden.

Den franske tv-stjerne og tidligere cykelrytter Marion Rousse har nemlig skiftet toprytter Tony Gallopin ud med tidens helt store stjerne, Julian Alaphilippe.

Rousse og Gallopin mødte hinanden tilbage i 2008 i forbindelse med ungdomsløbet Tour de l'Avenir og dennede par lige siden. De har to børn sammen, og de blev gift i 2014.

Men i søndags kom bekræftelsen så: Rousse og 31-årige Gallopin er gået fra hinanden:

'Fordi livet ikke altid forløber, som man har forestillet sig ...'

'Efter 12 år har Tony og jeg været separeret i et par måneder.'

'Jeg vil altid tænke med kærlighed og varme på den person, jeg har delt alle de år med,' skrev Rousse på Instagram.

Marion Rousse har ofte interviewet sin eksmand Tony Gallopin. Foto: Tim de Waele/Corbis via Getty Images

Hvorfor opslaget kom lige der, skulle dagene efter vise. For inden cykelløbet Tour Colombia blev Rousse set med armen omkring den store franske stjerne Julian Alaphilippe, der endda overfor franske medier angiveligt har bekræftet, at forholdet er 'seriøst'.

La romance de l'hiver avant le feuilleton de l'été @LeTour@francetvsport ! @Roussemarion

et @alafpolak ! Nos amis de #wattsthefuck ne font pas que régler des radars. En Colombie cette semaine, ils ont joué aux paparazzi. @GALAfr @ParisMatch nous voilà ! pic.twitter.com/DLojsRZry4 — ntoine VAYER (@festinaboy) February 9, 2020

For danske cykelsportsfans er Marion Rousse måske ikke så kendt et navn. Men for franskmænd er hun et særdeles kendt af slagsen, da hun som vært har dækket Tour de France i flere år for både Eurosport og France Télévision

Under Touren sidste år fik hun derfor ganske ofte lov til at interviewe den charmerende Alaphilippe.

De to er dog ikke sammen i disse dage, hvor 27-årige Alaphilippe er i fuld gang med Tour Colombia. Rousse er nemlig taget hjem til Frankrig til Tour de La Provence, hvor hun er en del af løbsledelsen

Der bliver dog tid til gensyn snart. For Alaphilippe deltager efter planen i et par mindre franske cykelløb, inden han 8. marts kører Paris-Nice.

Se også: Tour-vinder rabler fornærmelser af sig: - Fuck af, Disneyland!

Se også: Dansker stiktosset: 'Simpelthen ikke okay'

Se også: Fremviser vanvittigt sår