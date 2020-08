Tv-ekspert skifter til konkurrenterne

Tidligere cykel-ekspert hos TV2 Brian Nygaard skal arbejde for DR under Tour de France

I flere år har Brian Nygaard dækket Tour de France for TV 2, men i år bliver det for konkurrenterne DR.

Nygaard skal dække verdens største cykelløb fra hjemmet i Californien. Derfor kommer han heller ikke til at sove længe de tre uger, hvor løbet bliver kørt grundet tidsforskellen.

- Jeg skal lave kommentarer og analyser til radio, nettet og tv.

- Det er første gang for mig i godt og vel 20 år, at jeg ikke selv er med. Jeg glæder mig til at se det udefra og have et mere overordnet blik på det. Jeg har jo sagt hele tiden, at jeg ikke var færdig med at dække cykelsport, siger Brian Nygaard til Ekstra Bladet.

- Tidsforskellen kommer mig til gode. Jeg kan sagtens nå at lave Tour de France inden mit andet arbejde.

I Californien driver Brian Nygaard vingårde.

- Jeg havde stået op og se Tour de France uanset hvad. Det betyder så meget for mig.

Den danske ekspert kommer stadig til at følge Egan Bernal og de andre Tour-stjerner tæt. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Følger stadig TV 2's dækning

Det sidste løb, han dækkede hos TV 2, var Vuelta a España i august og september sidste år, og han kommer stadig til at følge deres dækning af Tour de France trods jobbet hos konkurrenten.

- Jeg har stadig meget kontakt med Ramus (Staghøj, TV 2-vært, red.) og Chris Anker. Det er en del gange om ugen, vi skriver sammen. Det har vi gjort hele tiden, og det kommer ikke til at ændre sig. Jeg håber at finde en måde til at få deres kommentatorlyd i ørerne.

Foreløbig har DR og Brian Nygaard lavet en aftale for de tre uger, Tour de France varer.

Tour de France begynder lørdag. Hele løbet kan følges tæt her hos Ekstra Bladet, som har fire mand - heriblandt Michael Rasmussen - i Frankrig.

