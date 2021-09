TV2 ændrer planen efter Chris Ankers dødsfald

Chris Anker Sørensens alt for tidlige dødsfald har ramt Danmark hårdt, og selvfølgelig særligt dem, der stod ham nærmest.

PÅ TV2 var han en højt elsket kollega, og derfor er produktionen, der er i Belgien for at dække VM, hårdt ramt.

Tv-stationen har hurtigt besluttet, at de ikke kan sende som ellers denne søndag, hvor mændenes enkeltstart løber af staben.

- Vi har sagt til alle vores folk i Belgien, at de ikke skal arbejde i morgen. Vi klarer dækningen hjemme fra Odense, siger John Jäger, chefredaktør på Håndbold og Cykling hos TV 2 Sport.

Alle udsendte har desuden fået tilbudt, at de selv kan vælge, om de ønsker at komme hjem eller om de ønsker at blive i Belgien. VM afholdes gennem hele ugen og slutter med mændenes linjeløb søndag den 26. oktober.

Efter den aktive karriere blev Chris Anker Sørensen ekspert hos TV2. Her ses han til Tour de France 2017. Foto: Claus Bonnerup

Meget er stadig usikkert, men umiddelbart starter TV2 efter planen sendingen kl. 14.30, og første rytter sendes ud kl. 14.40.

Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg skal forsvare de danske farver på den 43 kilometer lange rute, og de kører ud henholdsvis 15.04 og 16.01.

Læs Chris Ankers Sørensens nekrolog her