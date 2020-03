TV2-ekspert stopper: 'Jeg kommer sgu til at savne det'

Tusindvis af danske cykelseere har lyttet til Brian Nygaards fortællinger under Tour de France, Giro d'Italia og mange andre cykelløb, men nu er det forbi.

Den medlevende ekspertkommentator er fortid hos TV2 efter tre års indsats, og han kommer til at savne det, fortæller han via Twitter.

1/2 Farvel - og tak! Jeg har nydt at kommentere cykelløb hos TV2, men desværre har gode ting af og til en ende. Tak for tre herlige år med mine dygtige venner @Staghoj, @chris_anker, @RitterTV2, @ilbiondorolf og alle de rare kolleger. Jeg kommer sgu til at savne det! pic.twitter.com/UeVfWCsVv7 — Brian Nygaard (@nygaardbn) March 4, 2020

2/2 Men selvom TV2 og jeg ikke kunne blive enige om en ny aftale, fortsætter jeg selvfølgelig med at lave cykelsport andre steder. Ikke mindst hos @weekendavisen. Og så kommer der en bog hos @Gyldendal inden længe - og der er faktisk en mere i støbeskeen allerede. — Brian Nygaard (@nygaardbn) March 4, 2020

- Farvel - og tak! Jeg har nydt at kommentere cykelløb hos TV2, men desværre har gode ting af og til en ende. Tak for tre herlige år med mine dygtige venner Rasmus Staghøj, Chris Anker, Dennis Ritter og Rolf Sørensen og alle de rare kolleger. Jeg kommer sgu til at savne det!

- Men selvom TV2 og jeg ikke kunne blive enige om en ny aftale, fortsætter jeg selvfølgelig med at lave cykelsport andre steder. Ikke mindst hos Weekendavisen. Og så kommer der en bog hos Gyldendal inden længe - og der er faktisk en mere i støbeskeen allerede, skriver han.

Brian Nygaard har udsigt til at udleve en gammel drøm, idet han skal drive sin egen vingård i Californien, og han havde allerede tidligere meldt ud, at det kunne blive et farvel til cykelsporten.

