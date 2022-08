Tvivl om superstjernen før dansk optræden

Den hollandske cykelstjerne Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) døjer med sygdom forud for starten på etapeløbet PostNord Danmark Rundt.

Dumoulin er lørdag blevet tvunget til at melde afbud til det hollandske gadeløb Profonde Etten-Leur, der køres søndag.

Løbet var ellers udset til at være hans sidste løb på hollandsk asfalt inden sit annoncerede karrierestop efter sæsonen, men sygdom tvinger ham til at melde afbud til afskedsløbet på hjemmebane.

Det skriver det hollandske cykelmedie Wielerflits.

Dermed er det usikkert, om Dumoulin når at blive frisk til at kunne rejse til Danmark, så han tirsdag kan sætte sig op på cyklen, når PostNord Danmark Rundt indledes i Allerød.

Den 31-årige hollænder vandt Giro d'Italia i 2017 og har gennem de seneste ti år udmærket sig som en af verdens bedste enkeltstartsryttere.

Dumoulin har 22 sejre på cv'et, og 17 af dem er kommet i hus på enkeltstarter.

I 2017 vandt han VM i Norge. Ved OL sidste år blev det til en sølvmedalje i kampen mod uret.

Skulle Dumoulin ikke nå at blive frisk tids nok til etapeløbet i Danmark, kan de danske cykelfans dog glæde sig over, at andre udenlandske stjerner deltager i løbet.

Det gælder eksempelvis den tidligere Tour de France-vinder Geraint Thomas (Ineos), eksverdensmester Michal Kwiatkowski (Ineos) og lynhurtige Jasper Philipsen (Alpecin), der vandt den afsluttende Tour de France-spurt på Champs-Élysées for tre uger siden.

