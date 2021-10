Tyndt håb for Vingegaard

En rute med seks bjergetaper, fem bjergafslutninger og i alt 29 stigninger i de tre højeste kategorier er en gave fra himlen til en bjergrytter af Jonas Vingegaards kaliber. Men klatreren fra Thy skal ikke regne med, at alt er lagt til rette for ham i næste års Tour de France.

Vingegaard, som sensationelt kørte på podiet i Touren i år, og som er den eneste hidtil i Touren, der har turdet og formået at angribe det slovenske fænomen Tadej Pogacar i de høje bjerge, vil atter stille til start i løbet som hjælperytter.

Det vurderer Ekstra Bladets kommentator Michael Rasmussen under den forudsætning, at sloveneren Primoz Roglic holder sig i sadlen og stiller til start i sin bedste form, når løbet skydes i gang i København 1. juli næste år.

- Så længe Roglic kører, som Roglic kører, så er Vingegaard nummer to på Jumbo-Visma, siger Michael Rasmussen, som torsdag fulgte præsentationen af Tour-ruten og beskriver ruten som ‘en god, spændende rute, hvor man har fundet plads til Danmark, fire bjergkæder og en brostensetape’.

- Men jeg tror samtidig, at Jumbo-Visma har brug for både Vingegaard og Roglic for omsider at hive en Tour-sejr hjem. Det kræver helt åbenlyst noget særligt at få ram på Pogacar, siger Rasmussen.

Jonas Vingegaard må leve med at være nummer to efter kaptajnen Primoz Roglic, hvis ikke sloveneren som sidste år udgår tidligt. Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix

23-årige Pogacar har vundet det seneste to udgaver af Tour de France og er indlysende storfavorit til at vinde en tredje Tour-sejr - og formentlig flere endnu i den lange karriere, der endnu ligger foran ham.

En dansk Tour-sejr har lange udsigter, men mindre kan også gøre det. Vingegaard blev nummer to sidste år, da Roglic var udgået efter et styrt, men også med Roglic i løbet kan Vingegaard præstere noget bemærkelsesværdigt, vurderer Rasmussen.

Primoz Roglic vandt Vuelta a Espana og ligner bedste bud på en Tour-vinder fra Jumbo Visma. Foto: MIGUEL VIDAL/Ritzau Scanpix

Det kan være en etapesejr eller en podieplads - givetvis det nederste trin, hvis den slovenske duo holder sig i sadlen hele vejen til Paris. Rasmussen tøver derimod med at spå om andre danske højdepunkter i næste års Tour.

- Før 2021-Touren fik jeg vist udråbt lige rigeligt med ‘danskeretaper’, for det endte som en fis i en hornlygte, siger Rasmussen.

- Det er svært at pege på en oplagt etapesejr, for der bliver bare kørt anderledes stærkt i Touren. Det her er ikke Vuelta a España, hvor Magnus Cort lige vinder tre etaper.

- Men jeg vil igen sige, at hvis Jakob Fuglsang gør sig umage med at smide noget tid tidligt i løbet, så han overhovedet ikke udgør nogen fare for nogen i klassementet, så kunne han måske slippe af sted på 9. eller 10. etape og komme de store favoritter i forkøbet.

Tyndt håb for Vingegaard

Fem nøgleetaper

De tre etaper i Danmark vil næppe præge udfaldet af næste års Tour de France, vurderer Michael Rasmussen. Enkeltstarten i København vælger første rytter i gult, men førertrøjen er kun til låns.

Hvis der skal ske noget afgørende i Danmark, bliver det i sidevinden på Storebæltsbroen på 2. etape fra Roskilde til Nyborg, vurderer Rasmussen og minder om 2015, da colombianeren Nairo Quintana netop i sidevind og netop på 2. etape smed halvandet minut - og i sidste ende tabte Touren til Chris Froome med et minut og 12 sekunder.

Set bort fra de danske etaper udpeger Michael Rasmussen fem nøgleetaper i næste års Tour de France:

Etape 7

Tomblaine - La super Planche des Belles Filles, 176 km

- ‘Super’ dækker over, at feltet som i 2019 drives helt op på toppen og altså tager det stejle grusvej mod toppen med. Det er garant for en spektakulær afslutning, og etapen vil byde på den første grovsortering i det brede favoritfelt. Efter etapen er favoritfeltet formentlig skrumpet ind til fem potentielle Tour-vindere.

Etape 11

Albertville - Col du Granon, 149 km

- Ikke alene en etape med et hårdt og stejl målbjerg, men en etape, der også lige byder på kombinationen Col du Télegraphe og Col du Galibier forinden. Det er en etape, der trækker tænder ud - ja, den trækker bundgarnspæle op.

Etape 12

Briançon - Alpe d’Huez, 166 km

- Efter strabadserne på 11. etape kører feltet i modsat retning tilbage over først Col du Télegraphe og Col du Galibier og løber så ind i Col de la Croix de Fer for til sidst at nå de 21 hårnålesving op til Alpe d’Huez. Der er altså en etape med tre stigninger uden for kategori - såkaldte HC-stigninger - og det er en kopi af den legendariske etape til Alpen i 1986, da Greg LeMond og Bernard Hinault kørte over stregen hånd i hånd.

- Dem, der kan huske det, vil vide, at det er en etape, der kan rykke rundt på alt i klassementet. Der er 80 kilometer op ad bakke, og etapen er kun 166 kilometer lang. Det vil være rigtig mange, der vil blive presset af tidsgrænsen på denne dag.

Etape 18

Lourdes - Hautacam, 143 kilometer

- Endnu en kort etape, der gør det hele meget intenst. Der er to HC-stigninger, som hver har danske navne blandt sine vindere, idet jeg vandt på Col d’Aubisque i 2007, mens Bjarne Riis sejrede på Hautacam i 1996.

- Denne etape byder på den sidste store chance for bjergrytterne til at gøre en forskel. Man må forvente angreb allerede på Aubisque med 70 kilometer til mål.

Etape 20

Lacapelle Marival - Rocamadour, 40 kilometer (enkeltstart)

- En tidskørsel så sent vil altid være en nøgleetape, hvor der vindes og tabes minutter - og dermed også vigtig tid i klassementet. Ruten minder umiddelbart om hårdt, dansk terræn, hvor det går lidt op og ned uden, at det terrænmæssigt er noget, der afskrækker nogen.

- Men på 20. etape i verdens største cykelløb er det kun dem, der har konserveret energi, der vil kunne noget afgørende, og det er typisk klassementrytterne.