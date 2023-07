UAE-boss hylder Vingegaard 

Der var ingen tvivl, da Jonas Vingegaard kørte over målstregen på 16. etape af dette års Tour de France.

Han havde most alle de andre og taget yderligere et minut og 38 sekunder på Tadej Pogacar, så han nu er et minut og 48 sekunder foran sloveneren i det samlede klassement.

Men hvordan reagerer du så, hvis du er en af cheferne for Pogacars hold, UAE?

Du lægger dig fladt ned.

Jonas Vingegaard smadrede alt og alle Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det var en fantastisk dag for Jonas Vingegaard. Han troede på det fra start og startede med utrolig høj fart, sagde UAE-sportsdirektør Mauro Ginaetti efter etapen til Ekstra Bladet og den resterende presse.

- Da vi så den første mellemtid, vidste vi, at det ville blive hårdt.

Forklarer cykelskifte

Før etapen var et af de helt store samtaleemner, om rytterne skulle benytte sig af et cykelskifte undervejs eller ej.

Annonce:

Langt fra alle benyttede sig af det, men Pogacar valgte at gøre det, næsten lige da han ramte den sidste stejle del af ruten.

Og efter etapen forklarede holdets sportschef, Andrej Hauptman, cykelskiftet, som Jonas Vingegaard fravalgte.

- Vi havde testet og set, at vi er hurtigere med et cykelskifte, så derfor skiftede vi. Vi valgte et sted, hvor Tadej Pogacar havde kørt op ad i et stykke tid, for jo lavere hastighed, jo mindre tid taber du med sådan et skifte, forklarede han til Het Laatste Niuews.

Tadej Pogacar er 1 minut og 48 sekunder efter Jonas Vingegaard efter tirsdagens enkeltstart. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

- Vi kan ikke give noget svar på, hvorfor han tabte så meget tid. Det, vi ser af tallene, er, at han satte en tid, der er tæt på vores beregninger. Vi ved, at Jonas er meget stærk, vores plan var virkelig at slutte tættere på.

Onsdag venter en vild bjergetape med 5400 højdemeter, der slutter på stigningen Col de la Loze i over 2000 meters højde.