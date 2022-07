Ubesværet Vingegaard forsvarer førertrøjen

Iklædt løbets gule førertrøje skulle Jonas Vingegaard forsøge at forsvare sin føring på den anden store alpeetape i streg. Tadej Pogacar angreb danskeren i finalen, men Vingegaard var aldrig i problemer

Jonas Vingegaard kørte i dag iført den gule førertrøje i verdens største cykelløb for første gang i karrieren.

Han og resten af Jumbo-Visma-holdet skulle forsøge at gentage mesterstykket fra i går på endnu en voldsom alpeetape - med mål på toppen af det legendariske bjerg Alpe d'Huez.

Den danske rytter i gult var i total kontrol hele vejen igennem, og med et stærkt hold omkring sig forsvarede han let løbets førertrøje og kom i mål i samme tid som rivalen Tadej Pogacar, som angreb danskeren flere gange i dagens finale.

Anderledes lavt tempo

Som vanligt blev der angrebet fra højre og venstre på starten af dagens etape, og her var blandt andre danskerne Andreas Kron (Lotto Soudal) og Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) aktive.

Ingen af danskerne lykkedes dog med at ramme dagens udbrud, der samlede sig efter etapens første stigning, Col du Galibier.

Fem mand endte i front - Tom Pidcock (INEOS), Louis Meintjes (Intermaché-Wanty), Neilson Powless (EF Education), Giulio Ciccone (Trek) og den firedobbelte Tour-vinder Chris Froome (Israel-Premier Tech).

Kun fem ryttere kom altså af sted, og det medvirkede til et generelt langt lavere tempo, end vi har set på de fleste etaper af årets Tour de France.

Dagens udbrud, her ført an af Louis Meintjes (Intermarché-Wanty). Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Vingegaard i kontrol

Dagens anden stigning, Col de la Croix de Fer, er hele 29 kilometer lang - dog kun med en gennemsnitshældning på 5,2 %.

I går angreb Jonas Vingegaard og resten af Jumbo-Visma-holdet tidligt på etapen, men med den gule trøje i hus var det anderledes kontrollerende Jumbo-Visma-mandskab, vi fik at se i dag.

Omringet af sine folk lå Jonas Vingegaard konstant forrest i feltet, og holdet dirigerede tempoet op ad Col de la Croix de Fer og satte først en smule pres på på stigningens sidste kilometer.

Jonas Vingegaard i gult sammen med resten af Jumbo-Visma-holdet, anført af Wout van Aert i den grønne pointtrøje. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Det var derfor et stort felt, der ramte dagens sidste udfordring, det måske mest berømte bjerg i Tourens historie. Alpe d'Huez.

Finalen

Tom Pidcock (INEOS) var første mand i udbruddet, der spillede offensivt ud på Alpe d'Huez.

Der gik ikke mange sekunder, før de fem udbrydere blev splittet i atomer og lå én og én på stigningen.

Eneste mand, der tilsyneladende kunne følge med Pidcock, var Louis Meintjes (Intermarché-Wanty). Den lille sydafrikaner kæmpede længe med at finde rytmen og lukke hullet op til den bare 22-årige britte i front.

Scenerne på Alpe d'Huez mindede på en måde om etaperne på de danske landeveje. Ikke stigningsmæssigt, men på mængden af ellevilde cykelglade tilskuere.

Tom Pidcock (INEOS) kan lige skimtes i mængden af tilskuere på Alpe d'Huez. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

I mellemtiden viste Jumbo-Visma klassen i feltet, og med verdensklasse-hjælperyttere som Wout van Aert, Steven Kruijswijk og Sepp Kuss fik holdet ramt på folk som David Gaudu (FDJ), Romain Bardet (DSM) og Adam Yates (INEOS).

Med cirka fire kilometer til mål havde Tadej Pogacar (UAE) fået nok af Jumbo-Vismas dominans.

Han satte et angreb ind, men Jonas Vingegaard var vågen og lå som klistret til slovenerens baghjul. Det samme skete få minutter senere, og i sidste ende måtte Pogacar indse, at han ikke havde benene eller evnerne til at køre fra løbets førende rytter, danskeren i gult.

I mellemtiden lykkedes INEOS' Tom Pidcock med at holde helt til mål, og han kørte alene over målstregen på toppen af Alpe d'Huez.

Tom Pidcock vandt 12. etape. Foto: Claus Bonnerup

Louis Meintjes blev toer, mens Chris Froome med en tredjeplads for alvor cementerede sit comeback til Tour de France efter et forfærdeligt styrt tilbage i 2019.

De to kamphaner Vingegaard og Pogacar kom ind i samme tid, og dermed fører Jonas Vingegaard stadig løbet med to minutter og 22 sekunder til sloveneren på andenpladsen.

