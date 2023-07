UCI-boss hylder Vingegaard

Sølle ti sekunder. Det var afstanden mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar før enkeltstarten i tredje uge af Touren.

Det er drama af den slags, der får folk op af stolene hjemme i stuerne og fans ud på landevejen langs ruten.

En af dem, der kunne lide, hvad han så, var UCI-præsidenten David Lappartient. Og så lever han med, at spændingen forduftede de sidste dage af løbet.

- Det var virkelig fedt. Selvfølgelig sluttede kampen på en måde sidste tirsdag, men indtil da var det vidunderligt at se duellen. Det er derfor, vi elsker cykling, og det er derfor, vi elsker sport, siger Lappartient.

Lappartient nødt den vilde duel med Vingegaard og Pogacar igen i år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ekstra Bladet møder cykelbossen i Paris, hvor han følger verdens største etapeløb til ende fra tætteste hold på Champs-Elysées. Han har på det tidspunkt endnu ikke haft lejlighed til at hilse på Tour-vinderen, men ser frem til at gøre det.

Annonce:

- Jeg vil ønske ham tillykke. For det var et virkelig godt Tour de France, og han var den stærkeste. Men jeg er sikker på, at Tadej Pogacar kommer tilbage næste år, og da vil vi få en ny kamp.

- Nu har de to sejre hver, og det er lidt som en tenniskamp i en grand slam-turnering. Nu er vi nødt til at vide, hvem der først tager triumf nummer tre, siger Lappartient.

- De er så jævnbyrdige. Det er klart, at i onsdags var Pogacar ikke på samme niveau, som han har været tidligere. Men andre dage var det modsat som f.eks. etapen til Puy de Dome.

Der er stor gensidig respekt mellem de to rivaler. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men de gange, Jonas ikke kunne følge Pogacar, var han alligevel ikke langt fra ham. Han holdt ham på sikker afstand. Han forblev rolig, og det er stærkt, siger Lappartient.

Årets Tour de France forløb dog ikke uden kaos, og på bjergetapen til Morzine blev et Pogacar-angreb neutraliseret af to motorcykler, der blokerede vejen. Den bed Lappartient også mærke i, men han er glad for, at det ikke fik konsekvenser for den samlede stilling.

UCI-bossen peger på, at de kaotiske scener, der har været, kan være et udtryk for, at der er et nyt publikum på vejene.

- Ud fra det, jeg så i årets Tour de France, ser det ud til, at vi har fået et nyt publikum. Der er kommet nye fans til. De er måske mere medlevende end tidligere, og de løber langs rytterne, og de drikker muligvis også mere alkohol, siger Lappartient.