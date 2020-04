UCI forlænger suspendering af løb

Der bliver ikke kørt store cykelløb før efter 1. juni.

Det står fast, efter at Den Internationale Cykelunion (UCI) onsdag besluttede at forlænge perioden for suspenderede cykelløb som følge af hele coronakrisen.

Det meddelte UCI i en pressemeddelelse efter et møde mellem repræsentanter for løbsarrangørerne, holdene og rytterne.

- I betragtning af den alvorlige sundhedstilstand i hele verden har UCI sammen med interessenter enstemmigt besluttet at forlænge suspenderingen af cykelløb til 1. juni, og indtil andet meldes ud, lyder det i pressemeddelelsen fra UCI.

Alle professionelle cykelløb var i forvejen aflyst indtil maj, og med den forlængede periode, så betyder det, at World Tour-løbet Critérium du Dauphiné ikke kan afvikles som planlagt.

Etapeløbet var sat til at starte 31. maj, men da bliver det ikke til et gensyn med løbet, som danske Jakob Fuglsang har vundet to gange med sine sejre i 2017 og 2019.

Beslutningen har dog ikke betydning for Tour de France, som dermed stadig lever i en tid, hvor stort set alle andre store sportsbegivenheder enten er aflyst eller udskudt i det meste af verden.

Critérium du Dauphiné er et af de helt store forberedelsesløb til Touren, hvor også Schweiz Rundt typisk spiller en stor rolle, når Tour-rytterne skal have den sidste form på plads.

Schweiz Rundt har start 7. juni, og dermed er løbet ikke underlagt den aktuelle suspendering.

Coronakrisen har også betydet, at alle forårsklassikere er aflyst eller udsat, og det samme er det store etapeløb Giro d'Italia.