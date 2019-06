UCI kræver ‘Superman’ straffet for at slå tilskuer

Kommissærer fra UCI undlod at straffe Astana-rytter for at slå tilskuer, men den beslutning kræves nu omstødt - af UCI

Forbitret over at være blevet væltet af cyklen på en bjergetape i Giro d’Italia røg Astana-rytteren Miguel Angel ‘Superman’ Lopez helt op i det røde felt og tildelte den overgearede tilskuer slag, før han fortsatte til stregen med et betydeligt tidstab.

Hans frustration over den alt for nærgående tilskuer burde ifølge reglerne koste ham diskvalifikation, men løbsjuryen - bestående af kommissærer fra den internationale cykleunion, UCI - besluttede at lade sagen falde.

Lopez’ optræden blev af juryen beskrevet som ‘en menneskelig reaktion’, og den undlod derfor at idømme colombianeren straf.

Den beslutning ønsker UCI nu at ændre og har åbnet en disciplinærsag mod Lopez. Det skriver den italienske avis Corriere dello Sport ifølge Cyclingweekly.com.

UCI ønsker at genoptage sagen, idet unionen frygter, at Lopez’ optræden kan danne skole, hvis den ikke mødes med alvorlige sanktioner. Ingen rytter skal altså straffrit kunne pande en tilskuer ned og undskylde sig med, at det var ‘en menneskelig reaktion’, som Lopez jo ikke blev straffet for.

Miguel Angel Lopez efter afslutningen på årets Giro d'Italia. Den internationale cykleunion UCI ønsker nu at diskvalificere Lopez, skriver den italienske avis Corriere dello Sport. Foto: Luk BENIES / AFP / Ritzau Scanpix.

Der er adskillige eksempler på voldelige sammenstød mellem tilskuere og ryttere. Det kendteste er nok Bernard Hinaults overfald på demonstranter, som i 1984 stoppede feltet under en etape i Paris-Nice. Det pis fandt ‘Grævlingen’ sig ikke i, så han gjorde kort proces.

I 1975 overfaldt en tilskuer Eddy Merckx på stigningen Puy de Dôme i Centralmassivet under Tour de France. Nær toppen trådte tilskueren frem og tildelte den forsvarende mester et hårdt leverstød, som utvivlsomt havde negativ indflydelse på 'Kannibalens' titelforsvar.

I nyere tid har det britiske Team Sky, som i dag hedder Team Ineos, flere gange oplevet voldelige reaktioner på dets dominans i feltet. Australieren Richie Porte hævdede at være blevet slået af en tilskuer i 2015, og samme år kastede en tilskuer urin på kaptajn Chris Froome, lød det.

