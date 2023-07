UCI udelukker transkønnede fra kvindeløb

Debatten om transkønnede i eliteidræt har kørt længe, og fredag har Den Internationale Cykelunion (UCI) truffet en beslutning, som utvivlsomt vil føre mere debat med sig.

UCI har besluttet, at transkønnede kvinder ikke må stille op i kvindeløb. Det gælder inden for alle cykelsportens kategorier lige fra landevej til mountainbike.

Det meddeler forbundet på sin hjemmeside.

- Fra nu af vil transkønnede kvinder, som er transitioneret efter (mandlig) pubertet være forhindret i at deltage i kvindeløb på UCI's internationale kalender i alle kategorier og discipliner, står der på hjemmesiden.

Reglen gælder fra 17. juli og omhandler alle transkønnede, som er transitioneret efter puberteten.

For at de transkønnede kvinder ikke skal være fanget i et ingenmandsland, bliver mændenes kategori omdøbt til 'mænd/åben', og alle, som er udelukket fra at deltage i kvindernes discipliner, kan stille op der.

UCI skriver, at man er bekendt med forskning på området, som peger på, at der findes medicinsk behandling, som måske kan eliminere alle de fordele, som testosteronniveau under puberteten giver.

Forskningen er dog ifølge verdensforbundet endnu ikke tilstrækkelig til, at man finder det bevist, at mandlig pubertet ikke vil give en fordel for en transkønnet kvinde.

UCI vil dog fortsat følge forskningen på området, slår forbundet fast.