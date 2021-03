Ud af det blå: - En appelsin i turbanen

Det var ingen stor danskerdag lørdag, da Omloop Het Nieuwsblad blev kørt.

Søndag fik Mads Pedersen dog i den grad vist de røde og hvide farver frem.

Trek-stjernen var først over stregen i den belgiske semiklassisker Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Men det lå ikke i kortene undervejs, at Mads P. skulle vinde.

- Første gang, at Trek-holdet sætter sig i front, er med 200 meter til målstregen med Jasper Stuyven og Mads P., men det er en del af løbet.

Den danske profil triumferede i Belgien. Foto: Eric Lalmand/Ritzau Scanpix

- De er på bagkant hele løbet igennem, kan man sige. På den måde er det ikke dem, der lukker huller, og så ender det hele i en massespurt, siger Ekstra Bladets cykel-ekspert Michael Rasmussen.

- Det er nærmest en appelsin, der falder ned i turbanen to kilometer før målstregen, for hvis Kasper Asgreen ikke havde angrebet, havde farten ikke været så høj, at hullet var blevet lukket.

Landsmændene Kasper Asgreen (Quick-Step) og Søren Kragh Andersen (Team DSM) endte utilsigtet med at hjælpe Mads P., da de sørgede for, at grupperne blev samlet.

- Det er ikke, fordi de er de (Trek-Segafredo, red.) stærkeste i dag, at de vinder. De er heldige og kan godt lige sende en venlig tanke til både Asgreen og Søren Kragh.

Mads Pedersen var hurtigst på de sidste meter. Foto: Eric Lalmand/Ritzau Scanpix

I spurten kunne ingen følge med Mads P.

- Han er lynhurtig. Ham og Stuyven har et rigtig fint samarbejde, og fordeler sol og vind lige, så begge to er glade.

Der skal dog mere til for Trek-Segafredo, når klassikerne rammer.

- De skal være i noget bedre form, end de er nu, for at køre med om sejrene i de store klassikere.

Mads Pedersen taler om sejren:



