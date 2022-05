Udbrudsspecialisten føjer ny Giro-sejr til cv'et

35-årige Thomas De Gendt har ikke vundet mange cykelløb de seneste år, men lørdag viste han, at han absolut ikke har glemt, hvordan man træder hårdt i pedalerne.

Den rutinerede belgier fra Lotto Soudal vandt 8. etape af Giro d'Italia ved at spurte overlegent fra to medudbrydere og køre først over stregen i Napoli.

Det er hans anden etapesejr i det prestigefyldte italienske løb.

Bardianis Davide Gabburo blev henvist til andenpladsen, mens Movistar-spanieren Jorge Arcas blev treer foran De Gendts holdkammerat Harm Vanhoucke, som forinden havde hjulpet landsmanden.

Trek-danskeren Mattias Skjelmose var en del af det oprindelige udbrud, men da hans vinderchancer forsvandt, faldt han tilbage for at deltage i føringsarbejdet i feltet.

Her sad holdkammeraten Juan Pedro Lopez med den lyserøde førertrøje, og den beholdt han, selv om Boras Lennard Kämna på den samlede andenplads forsøgte at ryste ham med et angreb fra feltet mod slutningen.

Etapen i og omkring Napoli var på forhånd udset som en oplagt mulighed udbrydere. Ikke for kuperet og ikke for flad.

Den gyldne mulighed smittede af på de mange forsøg på at komme væk. Da det endelige udbrud tog form, var en snes ryttere kommet afsted.

I kraft af, at Skjelmoses hold havde førertrøjen, kunne han tillade sig at lade være med at føre.

Men selv om samarbejdet ellers fungerede, voksede forspringet sig aldrig meget større end fire minutter. Måske fordi Cofidis-stjernen Guillaume Martin var med i udbruddet.

Før etapen lå han nummer 28 - lidt over fire minutter efter Lopez.

Samtidig stod det klart, at sprinterholdene ikke kæmpede for at holde udbryderne inden for rækkevidde, så sejrherren skulle findes oppe foran.

På de solbeskinnede landeveje i Syditalien fulgtes de forreste ryttere pænt ad, til der manglede lidt under 50 kilometer.

Her viste van der Poel sin imponerende evne til at accelerere, og han fik kortvarigt hul, før flere af de største navne gjorde ham selskab.

Skjelmose var blandt de ryttere, der fik kontakt, men den nye gruppe fandt ikke ind i et samarbejde.

I stedet blev en ny frontgruppe dannet, og hver var hverken Mathieu van der Poel eller Mattias Skjelmose med.

Det var De Gendt derimod, og med ham som den hårdtarbejdende dirigent lå de omkring et halvt minut foran resten af udbruddet.

Kvartetten med de to Lotto Soudal-folk, Gabburo og Arcas holdt alle de andre bag sig og skulle køre om sejren.

De Gendt åbnede spurten tidligt, men slog så stort et hul, at de andre aldrig kom i nærheden af ham.