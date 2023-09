Udelukker det ikke: - Begge ville vinde

Jumbo-Visma-sportsdirektør Marc Reef mener, at Jonas Vingegaard kan blive bedre i Vueltaens tredje uge - og han udelukker ikke, at holdets tre kaptajner får lov til at køre om det

- Det er et drømmescenarie. Bestemt ikke noget, vi havde drømt om inden.

Sportsdirektør Marc Reef er meget tilfreds, da han taler med Ekstra Bladet om Jumbo-Vismas muligheder på hviledagen inden sidste uge af Vuelta a España.

Holdet dominerer med Sepp Kuss, Primoz Roglic og Jonas Vingegaard på løbets tre første pladser. De tre har været løbets bedste indtil nu, og en dresseret abe kunne formentlig lægge taktikken for resten af løbet.

- Ha ha, ikke helt. Der er stadig hårde etaper og skarpe konkurrenter, påpeger Marc Reef.

Angreb mod hinanden

Og så betoner han, at Roglic og Vingegaard nok spiller andenvioliner lige nu, men at de begge vil gribe en eventuel mulighed, der kommer deres vej.

- De har stadig individuelle ambitioner. Det har vi talt om lige fra starten, hvor vi havde to kaptajner, der begge ville vinde. Der vidste de også, at kun en kan vinde.

- De to skulle være tæt på hinanden i klassementet, så vi kunne bruge den fælles styrke på at vinde løbet. Med Sepp i ligningen er det måske lidt mere kompliceret.

- Men løbet vil afgøre, hvem der er stærkest, og hvem der skal have støtten. Indtil da skal vi gøre alt, hvad vi kan for at skaffe os den bedste situation i løbet.

- Kan man faktisk komme i en situation, hvor de får lov til at angribe hinanden?

- Det har vi allerede set på den etape, Jonas vandt. Der kørte Jonas væk, mens Sepp og Primoz angreb til sidst. Så vi må se, hvem der er stærkest, siger hollænderen.

Jonas Vingegaard vandt etapen til Tourmalet, og han ser hele tiden bedre ud, vurderer hans sportsdirektør. Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

Bliver bedre

Ikke mange havde forventet, at Jonas Vingegaard efter en hård Tour de France skulle køre Vueltaen.

Men han reagerer godt, mener Reef.

- Det var vigtigt, at han kom godt ud af Touren. Det synes jeg, at han gjorde, og derefter var der fuld fokus på Vueltaen.

- Han kom hertil med lysten til at vinde. Så er det rigtigt, at han har været syg i starten, men han bliver hele tiden bedre.

- Måske har han ikke helt niveauet fra Touren, men niveauet er alligevel så højt, at han er blandt de bedste.

Forberedt på alt

Selvom de tre Jumbo-ryttere har været stærkest, så overlader Reef som nævnt ikke taktstokken til en dresseret abe.

- Det vil være mærkeligt, hvis vi ikke også løber ind i vanskeligheder undervejs. Vi har planer klar, hvis der opstår en situation, hvor vi ikke er i kontrol.

- Vi vil også gerne være 1-2-3 i Madrid, men måske kommer vi i en situation, hvor vi skal lave om på det.

- Så du mener, at der stadig er spænding i løbet?

- Helt sikkert. Det er ikke overstået endnu. Jeg tror, at Movistar med Mas og UAE med Ayuso, Soler og Almeida stadig vil køre efter det.

- Der er stadig en hård uge tilbage med mindst to hårde bjergetaper.

- Men for os er det ikke vigtigt, at det bliver spændende. Vi skal bare vinde løbet. Men jeg tror, at det bliver spændende, for spanierne vil have mere, end de har nu.