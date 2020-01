Udenlandsk hyldest: Danskerne imponerer

Med en verdensmester, en samlet nummer tre på verdensranglisten og ikke færre end 22 ryttere spredt ud over de 19 største mandskaber i verden har dansk cykling næppe nogensinde stået stærkere.

Forventningerne til den nye sæson, som skydes i gang i Australien om to uger, er enorme, og de klæber især til verdensmester Mads Pedersen og Jakob Fuglsang, som i 2019 på verdensranglisten kun blev overgået af Primoz Roglic og Julian Alaphilippe.

Men også Kasper Asgreen nævnes som et af de helt store håb af de fem internationale cykelsportsreportere, som Ekstra Bladet har bedt tage temperaturen på dansk cykelsport.

- Dansk cykling klarer sig bedre end godt i disse år. Sporten boomer i Danmark, siger journalisten Joe Geimer, som har dækket 12 udgaver af Tour de France for avisen Luxemburger Wort.

- Pedersen, Fuglsang, Valgren og Asgreen kender vi, og nu myldrer de unge frem. Der er masser af ildkraft i dansk cykling, siger Geimer.

- Listen over danske World Tour-ryttere er ganske imponerende, og det er interessant, at de næsten alle er under 30 år, siger Andrew Hood, som er europæisk korrespondent for det amerikanske cykelmagasin Velonews.

- Der er nok ikke en fremtidig Tour-vinder på listen, men dansk cykelsport er sund og rask og meget lovende her ved indgangen til et nyt årti, siger Hood.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Svært år for verdensmesteren

Hans Ruggenberg, De Telegraaf, Holland:

- Det bliver ikke mindst et interessant år for Mads Pedersen. Der vil hvile et særligt pres på ham for at præstere i 2020, og jeg tror desværre, at det kan blive en vanskelig sæson for ham. Han er ikke en rytter, der vinder særligt ofte, og det bliver kun sværere i regnbuetrøjen.

- Jakob Fuglsang bliver bare bedre med alderen, men jeg tvivler på, at han vil kunne køre på podiet i Giroen i år. Hvis han er i form, er han derimod en af dem, der kan gå efter guldet ved OL og VM.

- En af de unge, jeg vil holde særligt øje med, er Jonas Vingegaard, som vandt en etape i Polen Rundt i 2019. Når man kører på hold med ryttere som Dumoulin, Roglic og Kruijswijk, vokser man som rytter. Jonas kan udmærket vinde et eller flere af de mindre etapeløb i år.

- Så er der Kasper Asgreen, som er en sublim enkeltstartsrytter, og som sikkert ærgrer sig over, at ruterne ved OL og VM er for hårde til ham. Jeg er dog sikker på, at han vil overraske nogle af de store kanoner i et par enkeltstarter i år.

- Michael Valgren nåede lige i 2019 at bevise, hvor stærk han er i endagsløb, da han blev nummer seks ved VM. Det ville ikke overraske mig at se ham på podiet i Flandern Rundt i år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alle kigger på Bjerg

Mikkel Bjerg kommer i mål i U23-rytternes linjeløb ved VM i Yorkshire i september. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Andrew Hood, Velonews, Spanien/USA:

- Jeg vil især følge Kasper Asgreens udvikling i de kommende år. Det store spørgsmål er, om han bliver en Cancellara-type, der vinder enkeltstarter og klassikere, eller om han forsøger at blive Froome-tynd og forvandle sig til etapeløbsrytter.

- Når det gælder de nye danskere på World Tour, så er alles øjne rettet mod Mikkel Bjerg, som er den bedste enkeltstartsrytter, vi har set i lang tid. Spørgsmålet er altid, om de unge talenter kan håndtere overgangen til World Tour.

- Mads Pedersen er ikke en rytter, der vinder særligt meget, så der vil kunne opstå snak om ‘regnbuetrøjens forbandelse’. Jeg tror dog, at han under alle omstændigheder vil blive en stor ambassadør for sporten, for han er en af de mest sympatiske ryttere i feltet.

- Fuglsang har valgt at satse på Giroen frem for Touren i år, og det er klogt. Ruten er ideel for ham, og der er mindre pres på end i Touren, hvor han aldrig har kunnet vise sit fulde potentiale. OL ligger perfekt til ham, og hans løbsprogram ser velstruktureret ud i forhold til at sikre ham endnu en succesfuld sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tror på Fuglsang i Giroen

Jakob Fuglsang under træning forud for VM-linjeløbet i Yorkshire i september. Han sluttede på som nummer 12 i løbet, som Mads Pedersen som bekendt vandt. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Joe Geimer, Luxemburger Wort, Luxembourg:

- Af de mange danske ryttere sætter jeg særlig pris på Kasper Asgreen. Han har især vist sin styrke i tidskørsler, men han kan langt mere.

- Han imponerede mig mest med sin præstation som hjælperytter i Touren. Hvorfor skulle han ikke selv fokusere på etapeløb i nær fremtid?

- Mikkel Bjerg bliver en af de næste store. Og ikke kun, når det gælder enkeltstart. Han har brug for tid til at lære og høste erfaring, men jeg ville dog ikke blive overrasket, hvis han allerede i 2020 vinder et par enkeltstarter.

- Mads Pedersens 2019-sæson var langt fra prangende, indtil han vandt VM, men jeg tror, at han i 2020 vil vise sit fulde potentiale. Han vil blive fulgt nøje i feltet og vil ikke nyde stor frihed, men han vil stråle igen. Hvorfor ikke i Flandern Rundt?

- Jakob Fuglsang har præsteret på højt niveau i mange år, men han har skuffet i de lange etapeløb. Det kan ændre sig i år. Jeg ser ham slutte på podiet i Giroen, og jeg spår, at han vinder en etape i Tour de France.

- Og så er der OL, som er hans største mål. Det er et realistisk mål, for han har alt, hvad der skal til, for at vinde titlen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Imponerende at se Kamp

Alexander Kamp under træning i Monaco i maj måned. Allerede på det tidspunkt vidste han, at han ville komme til at køre på World Tour-niveau i år. Foto: Ernst van Norde.

Daniel Friebe, Procycling Magazine, Tyskland/Storbritannien:

- Det bliver interessant at se, om Fuglsang kan fortsætte, hvor han slap. Jeg frygter, at han trods alle de gode resultater har mistet selvtillid, når det gælder Grand Tours, efter sit styrt i Touren.

- 2020 bliver især en test af folkene omkring ham. Han er i stand til at vinde en Grand Tour, men ingen gør det alene. Jeg vurderer, at han har en rimelig chance for at vinde Giroen i år.

- Ellers er det Kasper Asgreen, der springer i øjnene. Han synes at kunne det hele. Han kan køre finale og angribe kraftfuldt til sidst. Han kan køre enkeltstart, og han kørte klassement i Californien Rundt.

- Men måske skulle han fokusere på én ting, for det er umuligt at gøre alt lige godt.

- Jeg vil også fremhæve Alexander Kamp. Jeg så ham i Yorkshire, da han vandt etapen til Scarborough. Det var imponerende at se ham tage kontrol over løbet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Håber på Valgren og Søren Kragh

En ikke videre succesrig sæson endte absolut hæderligt, da Michael Valgren kunne gå til vinterpause med en sjetteplads i det modbydeligt hårde VM-løb i Yorkshire og en femteplads i GP Montreal. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Jarle Fredagsvik, Procycling.no, Norge:

- Jeg er ikke sikker på, at Mads Pedersen var blevet verdensmester, hvis ikke han havde haft Jakob Fuglsangs støtte i feltet, så Fuglsang fortjener en stor del af æren for VM-titlen.

- Hvis han holder sig fri af styrt, som vel er hans eneste problem i feltet, så kører Fuglsang atter en god sæson, og jeg tror, at Mads Pedersen har mulighed for at tage en af de store sejre på brostenene næste år.

- Ellers nærer jeg håb om, at Michael Valgren og Søren Kragh Andersen ryster deres dårlige 2019-sæson af sig og demonstrerer deres topniveau.

- Kasper Asgreen har imponeret mig voldsomt. Han må arbejde for oftere at få lov at køre sin egen chance på det meget stærkt Quick-Step-kollektiv. Af de nye danskere på World Tour ser jeg især Mikkel Bjerg som interessant.

- Jeg forventer både at se ham i spændende udbrud og i toppen, når det gælder tidskørsler i etapeløb om ikke alt for mange år.

Danske ryttere på World Tour i 2020 1. Jakob Fuglsang, 34, Astana 2. Jonas Gregaard, 23, Astana 3. Jesper Hansen, 29, Cofidis 4. Michael Mørkøv, 34, Deceuninck-Quick-Step 5. Kasper Asgreen, 24, Deceuninck-Quick-Step 6. Mikkel Honoré, 22, Deceuninck-Quick-Step 7. Magnus Cort, 26, EF Education First 8. Mads Würtz Schmidt, 25, Israel Start-Up Nation 9. Rasmus Byriel Iversen, 22, Lotto-Soudal 10. Christopher Juul Jensen, 30, Mitchelton-Scott 11. Mathias Norsgaard, 22, Movistar 12. Michael Valgren, 27, NTT Pro Cycling 13. Andreas Stokbro, 22, NTT Pro Cycling 14. Jonas Vingegaard, 23, Jumbo-Visma 15. Søren Kragh Andersen, 25, Sunweb 16. Asbjørn Kragh Andersen, 27, Sunweb 17. Casper Pedersen, 23, Sunweb 18. Mads Pedersen, 24, Trek-Segafredo 19. Alexander Kamp, 26, Trek-Segafredo 20. Niklas Eg, 24, Trek-Segafredo 21. Mikkel Bjerg, 21, UAE Team Emirates 22. Michael Carbel, 24, Team NTT

