Udlandet amok: - En voldsom knockout

I en sand magtdemonstration smadrede Jonas Vingegaard sin rival Tadej Pogacar på tirsdagens enkeltstart.

Danskerens vilde præstation er i den grad noget, der bliver bemærket uden for Danmarks grænser.

- Det er en voldsom knockout, siger TV 2 Norges kommentator Christian Paasche, mens norske VG skriver, at Vingegaard allerede 'kan have afgjort Tour de France'.

Britiske The Telegraph skal også lige forstå, hvad de har været vidne til:

'Jonas Vingegaard ødelægger Tadej Pogacars Tour de France-håb'. De kalder danskerens etapesejr for både 'knusende' og 'dominerende'.

Vingegaard var helt suveræn. Foto: Tariq Mikkel Khan

'Angreb fra start til slut'

I Tyskland spørger den store avis Bild, om det var Tour-sejren, der er hjemme og skriver, at 'Vingegaard sænker Pogacar'.

Den franske avis L'Équipe har en overskrift om, at Vingegaard knuser alle andre på tirsdagens etape og 'udvider hullet til Pogacar'.

Annonce:

Et hul, der nu er på hele et minut og 48 sekunder. Inden etapen var det på sølle ti sekunder.

Det er ikke kun i Europa, at der blev holdt øje med Vingegaard. Amerikanske NBC Sports skriver, at Pogacar selv beskriver det som et 'chok' over at være så langt efter danskeren, og at føringen nu er 'øget betydeligt'.

Den australske udgave af Daily Telegraph kalder det en 'knusende triumf' - 'Vingegaard angreb fra start til slut og udvidede føringen i det samlede klassement', hvor de henviser til, at han nærmest konstant tog tid på Pogacar under de 22,4 kilometer på enkeltstarten.

Onsdag venter der en stor bjergetape, der er den næstsidste med bjerge i årets Tour de France. Lørdag er sidste bjergetape, inden feltet rammer Paris søndag.

Få alle reaktioner fra Vingegaards sejr i Ekstra Bladets livedækning LIGE her.