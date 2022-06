Udlandet hylder Danmark

Stemningen var elektrisk i Tivoli onsdag aften under holdpræsentationen.

22 hold kom ind på scenen ét efter ét, mens Plænen var fuldstændig proppet.

Den vilde velkomst til de mange Tour de France-stjerner i cykelglade København bliver bemærket af udenlandske ryttere til Tour de France og udenlandske medier.

Under præsentationen var den firedobbelte Tour-vinder, Chris Froome, overvældet.

- Jeg vil bare lige hurtigt benytte denne mulighed til at sige, at jeg har være til ti Tour de France-starter. Jeg har aldrig følt den energi, som jeg kan mærke blandt tilskuerne i aften. Det er utroligt.

Tyske John Degenkolb fra Team DSM hylder de danske fans:

'Simpelthen utroligt!! Tak til alle her i København, der gjorde dagens holdpræsentation så speciel. Gåsehud over hele. Vi kan ikke vente til fredagens Grand Départ,' skriver Tour-rytteren på Twitter.

De seneste to års Tour-vinder, Tadej Pogačar, har mere ros.

- Tak for denne velkomst. Det er vanvittigt. Der er en god stemning. Hvad er prioriteringen? At have det sjovt kommer først, man skal altid afslutte etaperne med et smil.

Tour-vinderen stod på scenen ved siden af danske Mikkel Bjerg. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Kunne kun have drømt om det

Det franske nyhedsbureau AFP har også dommen klar. 'København giver Tour de France en henrivende modtagelse' og det var 'kun noget som arrangørerne kunne havde drømt om,' lyder det.

'Danmark er et land, der ånder for cykling, og hovedstaden, København'.

'Tivolis tætpakkede have var vært for præsentationen af den 109. udgave af Tour de France. De 22 hold med deres otte ryttere (i alt 176) gik på scenen for at hilse på de tilbedende fans, som gladeligt viftede med det danske flag.'

'Det var en fest med en musikalsk optræden inkluderet (Lukas Graham, red.) og med mange fans, der kom cyklende til arrangementet.'

Lukas Graham tændte yderligere op under de mange fremmødte tilskuere, selvom stemningen allerede var på kogepunktet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det store cykelmedie Cyclingnews bringer overskriften 'Utroligt publikum i København'.

Den spanske avis AS bemærker, at 'København vibrerer med Touren'.

Fredag køres første etape af verdens største cykelløb. Det er en enkeltstart i København. Lørdag og søndag køres der også i Danmark, inden hele Tour-feltet flyver til Frankrig mandag.

Ekstra Bladet talte med Mads Pedersen lige efter holdpræsentationen.

