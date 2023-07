Udlandet hylder Vingegaard: 'Vingerne voksede'

Langt størstedelen af alle mennesker, der følger en smule med i sport, kender hans navn.

Jonas Vingegaard.

Efter onsdagens resolutte angreb på Col de Marie Blanque, hvor han stjal over et minut på den direkte rival Tadej Pogacar, er danske Jonas Vingegaard i medierne over hele verden.

Og det er pæne ord, som den danske Jumbo-Visma-stjerne høster i de udenlandske medier.

'Danskeren følte, at vingerne voksede onsdag og efter en weekend, der skulle overstås, har han igen taget kontrollen i duellen mellem ham og sloveneren,' skriver det store franske sportsmedie L'Équipe.

Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Tager man længere sydpå til Spanien bliver den mentale styrke hyldet.

'Det er lige meget, at van Aert ikke er den samme, som han var sidste år, og at Pogacar jagter alt, hvor der er bonussekunder. Jonas Vingegaard har styrkerne både fysisk og mentalt.(...) Han tog mere end et minut, og vigtigst af alt sendte han en advarsel til de resterende,' skriver El Mundo.

Tager man op til naboerne i Norge, er der ligeledes stor ros at hente, hvis nu Vingegaard skulle læse VG.

- Det var en fantastisk præstation. Der er rigtig mange eksperter, der har sagt, at Pogacar med Yates som hjælper er for stærk, og de kommer til at knuse Jumbo-Visma. I dag slog Vingegaard og Jumbo-Visma tilbage, så det kunne mærkes, siger TV 2 Norge-eksperten Dag Otto Lauritzen.

Foto: Tim de Waele/Ritzau Scanpix

I Italien, hvor der er stor fokus på Gulio Ciccone, der blev nummer to på gårsdagens etape, er de lidt mere rolige omkring Vingegaards præstation.

'Jeg mener ikke, at man kan drage konklusioner mellem de to efter en etape i Pyrenæerne. Danskeren har allerede vundet Dauphiné, og man vidste, at han var i topform, men sloveneren har siddet ude med skade.'

'Vingegaard har bevist, at han er bedst opad, men intet er afgjort. Touren bliver afgjort i tredje uge,' skriver Maurizio Fondriest fra Gazzetta Dello Sport.

Torsdag vil der utvivlsomt igen blive kørt om sekunder i klassementet, når rytterne skal bestige både Col d'Aspin, Col de Tourmalet og Cauterets-Cambasque.