Udlandet i svime: 'Tour de Denmark'

Fire dage, tre etapesejre og en mand i gult.

Cort, Vingegaard og Mads P.

De danske cykelryttere har taget styringen i dette års Tour de France, efter den danske befolkning leverede et fremragende leadout på Tourens første tre dage i Danmark.

Udenlandske medier verden over kan heller ikke undgå at nævne den danske succes mere, og roserne vælter ind fra nær og fjern.

I det cykel-gale Belgien har det store medie Nieuwsblad allerede luftet idéen med at skifte løbets navn til 'Tour de Denemarken' - altså Tour de Denmark.

'Tour de France ser ud til at blive mere og mere Tour de Denemarken efter tre danske etapesejre, en Tour-start i Danmark og en dansker i den gule førertrøje.'

Hos vores norske naboer er der også ros at finde til de danske ryttere.

'Dansk dominans i Tour de France: I denne uge er det utvivlsomt Danmark, der "ejer cykelverdenen". Fredag sikrede Mads Pedersen sig sin første etapesejr i Tour de France.' Skriver nyhedsmediet VG.

Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Længere sydpå hos italienerne har det store sportsmedie Gazzetta dello Sport lavet en stor artikel ovenpå Mads Pedersens etapesejr, hvor de dykker ned i Danmarks kærlighed til cykelsport og cykling generelt.

'Allerede i København fandt vi ud af, at det her er en Tour for danskerne. Men måske er der mere i det. Det her er sportsgrenen for danskerne.'

'Der blev råbt Vingegaard, Vingegaard, Vingegaard til hold-præsentationen i Tivoli. Det fortsatte dagen efter på enkeltstarten, og der er en seriøs chance for, at vi kommer til at høre det igen om otte dage på Champs-Élysées.'

Den store cykel-eufori, der i disse dage lyser Danmark op, er altså tydeligvis også blevet bemærket i udlandet, og med fantastiske sportslige præstationer på de franske landeveje må selv de hårdeste kritikere efterhånden erkende, at dette års Tour de France er domineret af Danmark.

