Udlandet måber over Asgreen: En stjerne er født

Den 26-årige koldingenser Kasper Asgreen tog karrierens største triumf i søndags, da han vandt den belgiske cykelklassiker over dem alle, Flandern Rundt.

Der er blevet lettet behørigt på hatten over den danske pragtpræstation. Ikke mindst de hollandske medier måbede over danskerens præstation, da han højst overraskende spurt-slog tulipan-landets favorit Mathieu van der Poel på målstregen i Oudenaarde, og de brugte tid på at forstå, hvordan danskeren dog kunne slå hjemlandets kæledægge.

Alle havde ventet, at den accelerationsstærke hollænder ville baske Asgreen i spurten, men 'Gasgreen' var snu og bedst, og trodsede alle forudsigelser og forventninger i spurten.

Asgreen kæmpede med og besejrede den hollandske superstjerne Mathieu van der Poel på de belgiske brosten. Foto: Ritzau Scanpix

Senest har også den store cykelhjemmeside Velonews de store ord fremme over Asgreens præstation og ser danskeren dominere brostenene de næste mange år. Den anerkendte amerikanske cykelskribent Andrew Hood mener nemlig, der er meget mere i vente fra danskeren.

- En stjerne er født. Han har allerede bevist sit værd før forårsgennembruddet. Der er alle tegn på, at han ikke bare er en døgnflue. Han er kun 26 år og er bare iskold på cyklen. Han har den store motor, som kan køre alle væk fra hans baghjul.

- Når han får endnu mere erfaring på paveerne, tror jeg, vi her har en rytter, som kan konkurrere på lige fod med 'Wanderwout' (Van der Poel og van Aert, red.).

- Hvis han er klog, så bliver han hos Wolfpack (kælenavn for Asgreens hold Deceuninck-QuickStep) de næste mange år. Han bliver kun stærkere de næste fem år, lyder det imponeret fra Hood.

Cykeljournalisten anerkender, at sejren i Flandern havde været sværere at sikre sig for Asgreen, hvis hans hold ikke havde været QuickStep, men anerkender alligevel danskerens niveau.

- Det er en skam for ham, at Paris-Roubaix først skal køres til oktober, for med den form, Asgreen har lige nu, kunne han nemt have vundet på velodromen i Roubaix.

Kan du bare heller ikke få nok af Asgreens triumf, så gør dig selv den tjeneste og tag et kig på den video, som Deceuninck-QuickStep lagde op af danskerens triumf.

Her kan du se en meget rørt verdensstjerne i skikkelse af Julian Alaphilippe være nærmest mere lykkelig end den danske hovedperson selv for sejren i det belgiske monument.

Videoen kan du finde lige her

