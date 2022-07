Udlandet måber over én episode

Det ER bare Jonas Vingegaards Tour de France!

På Tourens allersidste bjerg kørte den ydmyge Glyngøre-gut fra Tadej Pogacar og helt alene i mål.

Manden i den gule førertrøje tog sin anden etapesejr i verdens største cykelløb og endnu vigtigere lagde han større afstand til Pogacar med blot tre etaper igen.

Danmark er naturligvis helt oppe og køre over udsigten til en dansk Tour-vinder, men også i udlandet er der overskrifter om Vingegaard. Især én bestemt situation bliver bemærket.

I cykelglade Italien er den danske verdensstjerne tophistorie hos sportsavisen La Gazzetta dello Sport.

'Vingegaard triumferer på Hautacam.'

'Og sikke et fair play med Pogacar: han venter på ham efter et styrt,' roser Milano-avisen.

Annonce:

Den norske avis VG har overskriften 'Hyldes: - Årets sportsøjeblik', som er suppleret med et jubelbillede af Vingegaard. I artiklen er det netop situationen, hvor Vingegaard venter på sin rival, der styrtede, som er det store emne.

- De giver hinanden hånden. Han takker Jonas Vingegaard for at vente. Det er vanvittigt. Sikke en Tour, det er mellem disse to, siger TV 2 Norges kommentator Christian Paasche, som også kalder det årets sportsøjeblik.

Madrid-avisen AS konkluderer, at Vingegaard er 'mester af Touren 2022. Der er ingen diskussion'. De nævner også episoden, hvor Vingegaard ventede: 'En alt for ridderlig gestus. Ville det være sket omvendt? Duoen underskrev herefter en våbenhvile indtil Hautacam.'

Den store franske avis L'Équipe har ham som deres tophistorie på deres hjemmeside.

'Vingegaard knuser Touren,' lyder avisens overskrift.

Også amerikanske Washington Post bemærker Vingegaards sejr.

'Jonas Vingegaard reagerede på en række angreb fra den forsvarende mester Tadej Pogacar ved Tour de France og satte i sidste ende sin rival på den sidste store bjergetape i dette års løb.'

Annonce:

'Bortset fra et styrt, burde den gule trøje være hans,' er dommen.

Vingegaard er storfavorit til at vinde Touren. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Med etapesejren sikrer Vingegaard sig desuden den prikkede bjergtrøje.

Fredag kører feltet en flad etape, inden Pogacar får en mulighed for at tage tid på Vingegaard på lørdagens 40 kilometer lange enkeltstart.

Men med et forspring på 3 minutter og 26 sekunder skal meget gå galt for Glyngøre-gutten, hvis han ikke skal køre i gult mod Paris søndag.

Lørdag slutter tourens 18. etape på historiske Hautacam, hvor Bjarne Riis gjorde sig selv famøs i 1996. I 2022 er det Jonas Vingegaard, der skal forsvare den gule trøje, men kan man egentlig måle ham mod Bjarne Riis? Lyt til 'Ekstra Tour' hver dag under Tour de France, der, hvor du lytter til podcasts 'Ekstra Tour': Kan han måles mod Bjarne Riis?

Få et helt unikt indblik - sådan er livet i gult.

--------- SPLIT ELEMENT ---------