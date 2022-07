Udlandet måber over Vingegaard-hyldest

Den imponerende fejring af Jonas Vingegaard er gået verden rundt, og flere medier hylder danskerne for deres støtte til den første danske Tour-vinder siden 1996

Jonas Vingegaard vendte hjem til kæmpe hyldest i Københavns gader, da han onsdag landede i Københavns Lufthavn.

Eskorteret af to F-16-fly landede den danske Tour de France-vinder på dansk jord omkring klokken 11.00, og så gik det ellers i rolig fart i åben vogn til Københavns Rådhus.

På Rådhuspladsen ventede et menneskehav på at hylde den nykårede vinder, og danskernes hyldest af deres nye helt er gået verden rundt.

Fra Norge til Malaysia har medierne hyldet Vingegaard, og her får ud et udpluk:

Norge

Danmark øgede føringen til Norge i antal etapesejre under årets Tour de France, men nordmændene er ikke for fine til at hylde den danske Tour-sejr.

'Tour de France-vinderen hyldet i København: - Helt vanvittigt', skriver norske VG på Twitter, som har valgt et billede af Vingegaard stående i den åbne sportsvogn, som transporterede ham gennem de københavnske gader.

Malaysia

Nyheden om Vingegaards triumftur igennem København er også nået til det asiatiske land Malaysia.

'Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard ankom til København og blev mødt af tusinder af danskere, som glædeligt ventede langs vejen', skriver det malaysiske medie Harian Metro.

Belgien

Ringen er sluttet, skriver det belgiske medie Sporza med henvisning til, at Vingegaard bliver hyldet dér hvor det hele startede - i København.

Sporza bringer et bredt billedgalleri og skriver: 'Ringen er sluttet: Danskerne mødte op i massevis for at byde Tour-vinder Jonas Vingegaard velkommen'.

Frankrig

'Jonas Vingegaard modtog en triumferende velkomst ved sin hjemkomst til Danmark,' skriver franske L'Équipe, som bringer en længere artikel om festlighederne i København.

VeloNews

Det anerkendte cykelmedie VeloNews er også ude for at hylde danskernes fremmøde onsdag.

'Jonas Vingegaard modtager heltevelkomst i København. Massive folkemængder fejrer den netop hjemvendte gule trøje efter den første danske sejr siden 1996', skriver VeloNews med henvisning til Bjarne Riis' samlede Tour-sejr.

