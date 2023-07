Udlandet uenige: Knuste Vingegaard

Sidste år kørte Jonas Vingegaard fra Tadej Pogacar på først Col du Granon og senere på Hautacam.

To monsterstigninger, der dannede grundlaget for danskerens fantastiske Tour-sejr.

På de helt store bjergetaper var der aldrig tvivl om styrkeforholdet - også selvom Tadej Pogacar vandt hele tre etaper.

Det skete på 6., 7. og 17. etape, men i alle tre tilfælde kom Vingegaard ind i samme tid som sin slovenske rival.

Sidste år slog Tadej Pogacar Jonas Vingegaard hele tre gange - men vandt kun få sølle bonussekunder. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Torsdag vandt Tadej Pogacar så 6. etape for andet år i streg. Men forskellen var, at det denne gang lykkedes den 24-årige superstjerne at vinde dyrebar tid på Jonas Vingegaard.

Og endnu mere ekstraordinært er det, at sejren udspillede sig blot 24 timer efter, at Pogacar selv havde tabt over et minut til den forsvarende danske Tour-vinder.

Onsdag og torsdag var sort og hvid, dag og nat, yin og yang - slående modsætninger som efter et 180 graders hårnålesving op ad Alpe d'Huez. Og ikke mindst et bevis på, at intet er afgjort eller givet på forhånd i årets rundtur i Frankrig.

Mere åben end nogensinde

Også i udlandet fokuseres der på den vilde Tour-duel mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar - og ikke mindst på den slående forskel på 5. og 6. etape.

'I dag forventede han (Vingegaard, red.) ikke at blive sat af Pogacar på stigningen,' skriver Gazzetta dello Sport.

Det italienske medie har dog stadig en lille fidus til Jonas Vingegaard.

'Lige nu læner balancen sig stadig til dansk side, men Touren er mere åben end nogensinde.'

Selvom Jonas Vingegaard er i gult og blev taget imod af den franske præsident, er Tour-duellen pludselig pivåben. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Knuste Jonas Vingegaard

Men ikke alle er enige i, at Jonas Vingegaard trods torsdagens tidstab stadig er favorit til den samlede sejr.

Den store slovenske avis Delo hylder Tadej Pogacar og sparer ikke på superlativerne.

'Afskriv aldrig Tadej Pogacar! Dette er lektien efter 6. etape af Touren.'

'Pogi havde et svar på alt og knuste Jonas Vingegaard i sin jubilæumssejr nummer ti i Touren. Danskeren bærer den gule trøje, men med stor tvivl om, hvorvidt han kan forsvare den hele vejen til Paris.'

Tadej Pogacar kørte bukkende over stregen - og er nu kun 25 sekunder efter Jonas Vingegaard i klassementet. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Et storslået svar

Franske L'Equipe peger ikke på en favorit, men konstaterer, at det bestemt ikke er umuligt for Tadej Pogacar at tage sin tredje Tour-sejr i karrieren.

'Til dem der troede, at Touren var afgjort efter Tourmalet-etapen, giver den hvide trøje et storslået svar: Den giver ikke op, før det er slut.'

'Og frem for alt har han demonstreret, at han i den grad har midlerne og niveauet', skriver den store franske sportsavis.

Fredag bliver der sat en midlertidig stopper for den store dansk-slovenske Tour-duel.

Her ruller feltet nemlig gennem et næsten pandekagefladt terræn, og det forventes, at etapen skal afgøres i en massespurt.