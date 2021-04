Udpeger tv-stjerne i speget voldssag

Tre cykelstjerner troppede tirsdag op i retten i Antwerpen og afgav forklaring i en speget voldssag, der involverer en tidligere holdkammerat og en tv-profil.

Sagen går tilbage til oktober 2017, hvor flere holdkammerater fra det hold, der i dag hedder Deceuninck-QuickStep og har Kasper Asgreen og Michael Mørkøv på lønningslisten, var i byen på natklubben Roxy i Anwerpen. Her blev Iljo Keisse slået i hovedet og pådrog sig efterfølgende flere snitsår, da han bevidstløs væltede om i nogle glasskår.

Den hollandske tv-profil Melvin Klooster, der optrådte som vært på den belgiske børnekanal Ketnet, blev udpeget som gerningsmanden, men ved det første retsmøde i december sidste år kom man ikke en konklusion meget nærmere.

Tirsdag var det tid til at afhøre vidner - og her troppede flere af Belgiens store cykelnavne op. De to QuickStep-stjerner Yves Lampaert og Tim Declercq og eks-holdkammeraten Guillaume Van Keirsbulck overværede nemlig episoden og kunne i retten forklare, hvad der skete den nat:

- En gang om året har vi tilladelse af holdet til at gå ud sammen. Omkring klokken fem begyndte jeg at samle folk sammen, så vi med taxa kunne tage til holdets hotel i Bruxelles, sagde Yves Lampaert ifølge Het Nieuwsblad om det selskab på omkring ti ryttere.

Da de kom ud på gaden, så de et slagsmål, som, de troede, involverede deres holdkammerat Fernando Gaviria.

- To mænd sparkede en mand, der lå på jorden. Jeg var chokeret over al den vold. Vi troede, at det var Fernando Gaviria, der lå på jorden, så vi greb ind ved at stille os rundt om offeret.

- Det viste sig at være en anden, og Iljo Keisse hjalp ham med det samme, fortæller Tim Declercq, der i cykelverdenen er kendt som 'El Tractor' for sit utrættelige arbejde forrest i feltet..

Iljo Keisse og hans danske makker Marc Hester fik i 2012 skubbet det danske Par nummer 7, Alex Rasmussen og Michael Mørøv, af tronen efter tre sejre i træk ved det københavnske seksdagesløb. Foto: Lars Poulsen

De tre cykelryttere var ikke i tvivl om, at det var Melvin Klooster, der leverede det slag, der sendte Keisse i dørken.

- Jeg genkendte Melvin Klooster. Det gik alt sammen meget hurtigt, men jeg så, at han løftede armen og så gik Iljo i knæ. Han var ramt i tindingen, forklarer Lampaert, der ikke er i tvivl om Kloosters identitet:

- Jeg har også set Ketnet. Jeg genkendte ham allerede på diskoteket.

Declercq og Van Keirsbulck forklarede det samme:

- Klooster havde en ven med sig med en hestehale. Den mand var mest aggressiv under slagsmålet, men det var helt sikkert Klooster, der slog Iljo i baghovedet, siger Declercq

- Jeg er sikker på, at det var Melvin, der slog Iljo i hovedet. Jeg har også børn, der ser Ketnet, stemte Guillaume Van Keirsbulck i.

Melvin Kloosters forsvarer forsøgte ved det første retsmøde at så tvivl om, hvorvidt hans klient var gerningsmanden og pointerede, at der altid er to sider af en sag. Og så påpegede han, at Iljo Keisse ikke altid har holdt sig på dydens smalle sti ved at fremhæve belgierens dopingdom fra 2008, hvor han afleverede en prøve med to maskeringsmidler i.

Forsvareren undlod dengang at nævne sin egen klients 28 tidligere domme heraf en for voldeligt overfald.

Anklageren kræver, at Melvin Klooster bliver fængslet i to år, og Iljo Keisse, der under overfaldet fik skåret hånden op, så han gik glip af det meste af den lukrative seksdages-sæson, har krævet en kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på 670.000 kroner.

Iljo Keisse kunne ikke selv deltage tirsdag, da han kører cykelløbet Tour of Turkey, og både mandag og tirsdag hjalp han holdkammerat Mark Cavendish til sejr.

