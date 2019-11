Udråbt som impotent: - Min kone kan fortælle, at du er en forbandet løgner

Sagen mod den tidligere Team Sky-læge Richard Freeman, som risikerer at miste retten til at praktisere som læge, har udviklet sig til en farce, som nu også drejer sig om, hvorvidt den tidligere Sky-træner Shane Sutton er i stand til at få erektion.

Tirsdag stormede Sutton i raseri ud af høringslokalet i Manchester, hvor Freemans advokat forinden havde beskyldt ham for at være en ‘løgner og doper’, skriver avisen Daily Mail.

Hans bratte exit fandt sted efter to timers afhøring om hans rolle i Freemans erkendte indkøb af 30 doser testosteron. Det mandlige kønshormon skulle ifølge Freemans bruges til behandling af Suttons ‘erektile dysfunktion’ og ikke som præstationsfremmende middel til rytterne på Team Sky.

61-årige Sutton, som ofte er beskrevet som en bølle og i 2017 måtte forlade sit job i den britiske cykleunion efter anklager om mobning, afviste imidlertid med fnysende foragt, at han skulle have problemer med sit forplantningsorgan. Han havde og har derfor ingen brug for testosteron, lod han forstå i utvetydige vendinger.

- Havde jeg bestilt det, ville jeg ikke have noget problem med at sige, at det var til mig. Du siger i medierne, at jeg ikke kan få den op at stå, men min kone ønsker at vidne og fortælle, at du er en forbandet løgner. Det var ikke til mig, og jeg bestilte det aldrig, sagde Sutton til advokat Mary O’Rourke, som fører ordet for Freeman i sagen.

Richard Freeman er under anklage for at have indkøbt 30 doser testosteron, som i sport kan bruges som præstationsfremmende middel. Freeman har imidlertid hævdet, at produktet skulle afhjælpe Shane Suttons potensproblem. Den påstand har ikke styrket venskabet mellem de to. Foto: Tim Goode / Ritzau Scanpix.

Lægen selv sidder under høringen bag en afskærmning, så Sutton ikke kan få øjenkontakt med ham. Freemans helbred er angiveligt så skrøbeligt, at han ikke tåler nogen form for kontakt med sin tidligere kollega på Team Sky.

- Hun (O’Rourke, red.) har anklaget mig, men jeg har set panelet i øjnene. Jeg lyver ikke. Jeg forlader høringen nu. Jeg behøver ikke at blive draget ind i dette lorteopgør, som hun personligt trækker mig igennem, sagde Shane Sutton til tribunalet, der skal afgøre Freemans skæbne, før han skred ud af lokalet.

Freeman var i 2011 læge for både Team Sky (i dag Team Ineos) og det britiske cykleforbund British Cycling. Han risikerer at miste retten til at praktisere som læge, hvis tribunalet finder ham skyldig i at have indkøbt doping til atleter, udleveret medicin til patienter uden forudgående undersøgelse og have forsømt at føre journaler.

Torsdag genoptages sagen, som først ventes afsluttet i december. Sagen føres af 'Medical Practitioners Tribunal Service' (MPTS), som i Storbritannien træffer afgørelse om, hvorvidt læger er egnede til at udøve deres erhverv.

Anklagemyndighed i sagen er General Medical Council (GMC), som er en pendant til den danske Styrelsen for Patientsikkerhed.

MPTS meddelte i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag, at Shane Sutton ikke møder op til høringen torsdag.

