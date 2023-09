Udsat for enorm kritik: Nu reagerer Vingegaard

Jonas Vingegaard nedtoner den massive kritik af ham og afviser, at der skulle være en intern kamp blandt klassementsrytterne på Jumbo-Visma

Kritikken af Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma er haglet ned på sociale medier.

Det kommer i kølvandet på, at Jonas Vingegaard angreb på 16. etapes afgørende stigning, vandt etapen og tog tid på sine egne holdkammerater.

'Jeg håber, Sepp Kuss finder et bedre hold næste år', 'egoistisk træk at angribe din holdkammerat, der fører løbet' og 'jeg mistede al respekt for Jonas i dag', lyder kritikken blandt andet.

Nu svarer Vingegaard så tilbage.

- Jeg kan godt forstå, der er tanker omkring det, men jeg tror heller ikke, folk forstår det, vi har snakket om og de overvejelser, vi har haft, siger han til Ekstra Bladets udsendte reporter.

Først kørte Jonas Vingegaard. Så kørte Primoz Roglic. Og Sepp Kuss endte med at blive isoleret som den mindsts stærke af de tre Jumbo-kaptajner.

Men Vingegaard afviser, at der skulle være en intern kamp mellem kaptajnerne.

- Det er ikke sådan, at vi skulle kæmpe mod hinanden, men mere, at den stærkeste mand skulle vinde. Så må vi jo se, hvordan det kommer til at udvikle sig, siger han.

På 17. etape er der dog ingen grund til at skjule, hvem der er den stærkeste.

Her gælder den mytiske Angliru-stigning. En af de hårdeste stigninger i Europa. Den kan du læse om her.