Udsat for massiv kritik: - Det er ikke fair

Jonas Vingegaard er blevet kritiseret for ikke at køre nok for Wout Van Aert - han mener, at 2. etape er et eksempel på, at han gør det modsatte

For Jonas Vingegaard er der én ting, der tæller: den samlede Tour de France-sejr.

Det mål deler holdet Jumbo-Visma naturligvis, men der er også delmål. Eksempelvis at vinde etaper med Wout Van Aert, der er en storslået afslutter i de fleste terræner.

Det kræver blot, at Van Aert får lidt kvalificeret hjælp til at vinde. Og det fik han ikke på 1. etape, mener den hollandske cykelekspert Michel Wyut eksempelvis.

Han påpeger, at Jonas Vingegaard ikke var en holdspiller, da han ikke tog aktivt del i at hente de to Yates-brødre, der endte med at køre om sejren.

Ikke fair

Foreholdt den kritik efter 2. etape var Jonas Vingegaard kold. Han mente nemlig, at udviklingen på 2. etape, hvor han på finalestigningen Jaizkibel havde revet sig løs sammen med Tadej Pogacar, men valgte ikke at føre sammen med ham, taler imod den kritik.

- Jeg synes ikke, at det er fair. Jeg synes, at jeg allerede hjælper.

- Jeg synes, at jeg allerede har gjort noget for Wout. Jeg kunne have ført sammen med Pogacar. Men jeg valgte ikke at køre mod Pogacar.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på et andet resultat - vi ville gerne have, at Wout skulle vinde i dag. Der var ikke noget, jeg hellere ville, siger Vingegaard om holdkammeratens andenplads efter Victor Lafay, der rev sig løs på opløbsstrækningen.

Bedre end frygtet

Selv endte Jonas Vingegaard med at blive nummer 16 på etapen, hvor rivalen Pogacar blev nummer 3 og tog flere bonussekunder - akkurat som han gjorde på toppen af Jaizkibel.

Dermed nåede sloveneren at skrabe i alt 12 sekunder sammen, mens Vingegaard måtte nøjes med 5. Altså et nettotab på 7 sekunder.

Men det var faktisk helt acceptabelt, meddelte den danske Jumbo-kaptajn.

- På en måde var det godt og bedre end frygtet. Det værste scenario havde været, at han tog 18 sekunder, mens jeg slet ikke fik nogen. Nu tog han 12, mens jeg fik 5 - så i den forstand var det et godt resultat.

Mandag kan han se frem til en mindre hektisk dag, da etapen umiddelbart ligger til sprinterne. Måske Wout Van Aert får endnu et forsøg der - med eller uden hjælp fra Vingegaard.

