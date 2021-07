Udsigt til kæmpe bonus: Gulddreng

Mens den garanterede timeløn for en hjælperytter i Touren er på under 100 kroner, vil debutanten Mikkel Bjerg tjene en betydelig sum, hvis hans holdkaptajn igen vinder løbet

SAINT-GAUDENS (Ekstra Bladet): Når UAE-rytteren Mikkel Bjerg i efteråret gifter sig med sin forlovede, Movistar-rytteren Emma Norsgaard, vil han efter alt at dømme kunne skyde en pæn portion ekstra penge ind i parrets fremtidige liv.

Tour-favoritten Tadej Pogacar fører Touren med over fem minutter, og meget skal gå galt, hvis han ikke vinder løbet igen. Gør han det, vil Bjerg som hans hjælperytter få en betydelig del af den pengepræmie, som Pogacar får som vinder af løbet.

Der er gode penge i at være holdkammerat med Tour-vinderen. Foto: Claus Bonnerup

Udregnet efter den fordelingsnøgle, som Michael Rasmussen kender fra sin tid i det professionelle felt, vil Bjerg modtage omkring 70.000 euro - cirka 525.000 kroner - for sit arbejde for Pogacar.

Giver alt væk

Det er et beløb, som med et kvalificeret gæt ligger i underkanten af den årsløn, den 22-årige rytter oppebærer. 80.000 euro vil være en typisk startløn på World Touren for en rytter på Bjergs niveau, vurderer Rasmussen.

- Typisk vil vinderen afstå fra selv at få del i præmiepengene, og ofte vil han faktisk lægge yderligere penge i kassen eller forære sine folk et dyrt armbåndsur som tak for hjælpen, siger Rasmussen.

- Vinderens andel går så i stedet til staben på holdet - mekanikere, massører, buschauffør og så videre. Det samlede beløb skal altså deles i otte portioner.

Mikkel Bjerg har tilbragt mange timer i Tour de France med at beskytte Tadej Pogacar, som er på vej mod endnu en samlet sejr. Foto: Stephane Mahe/Reuters

- Syv portioner til hjælperytterne og den ottende til deling i staben, siger Michael Rasmussen.

Mere i vente

Efter etapen til Andorra søndag havde UAE Team Emirates optjent 244.776 kroner i præmiepenge siden Tour-starten i Bretagne. Det beløb vokser minimum til 4.201.368 kroner, hvis Pogacar holder den gule trøje hele vejen til Paris.

Heri er indeholdt præmie for Tour-sejren, sejr i ungdomskonkurrencen, daglig præmie for at køre i førertrøjen og daglig præmie for at føre ungdomskonkurrencen.

Med en vis sandsynlighed vil UAE Team Emirates optjene endnu flere penge undervejs mod Paris. En etapesejr kaster for eksempel 80.000 kroner af sig.

Rytterne får hver et beløb for at gennemføre løbet, og det ryger også i den samlede pulje. For alle, som ligger uden for top 20 i den samlede stilling, drejer det sig om 1.000 euro, cirka 7.500 kroner.

Med omkring 90 timer i sadlen under et Tour de France ligger den garanterede timeløn for en rytter uden for top 20 altså omkring sølle 80 kroner.