Udskældt formand har strammet grebet: Den danske Napoleon

Et turbulent år i Danmarks Cykle Union (DCU) kulminerede i marts, da bestyrelsesmedlem Bo Belhage blev ekskluderet efter vedholdende kritik af formand Henrik Jess Jensen og den siddende bestyrelse.

Forud var gået heftig debat og beskyldninger mod Jess Jensen for nepotisme og dårlig ledelsesskik. I november udtalte Etisk Komité i Danmarks Idræts-Forbund (DIF) kritik af formanden, men han red stormen af i kraft af bred opbakning i baglandet.

Med eksklusionen af Belhage, som i øvrigt også blev kritiseret af Etisk Komité, har Henrik Jess Jensen styrket sin position i dansk cykling, så han i dag i høj grad lever op til det øgenavn, visse af hans modstandere har givet ham: Napoleon.

Dansk idræts førstemand, DIF-formand Niels Nygaard, støtter helhjertet Henrik Jess Jensen og har trods Etisk Komités skarpe kritik varmt anbefalet ham til den magtfulde post som medlem af bestyrelsen i den internationale cykleunion, UCI.

‘Hr. Henrik Jess Jensen har gennem de senere år vist stærke ledelsesmæssige færdigheder og kompetencer,’ lyder det i anbefalingen af Jess Jensen til valget, der finder sted i efteråret.

- Hvordan hænger det sammen, at DIF’s formand varmt anbefaler en idrætsleder til en international post kort efter, at han har fået kritik for sit lederskab af DIF’s etiske komite?

- Først og fremmest tager jeg til efterretning, at DCU’s ledelse med formanden i spidsen har taget Etisk Komités henstillinger til efterretning og har rettet de ting til, som man blev kritiseret for, siger Niels Nygaard til Ekstra Bladet.

- Og for det andet tager jeg til efterretning, at et stort flertal af DCU’s medlemmer har givet opbakning til den nuværende ledelse. Det er de to ting, jeg hæfter mig ved.

Niels Nygaard giver Henrik Jess Jensen sin fulde opbakning i hans kamp for at blive valgt ind i bestyrelsen i den internationale cykleunion. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

- Du roser Jess Jensens ledelse ‘gennem de senere år’, som er netop den periode, hvor hans ledelse er kritisabel ifølge Etisk Komité. Hvordan hænger det sammen?

- Når man samlet vurderer en leders færdigheder og kompetencer, omfatter det mange facetter, og der er facetter, der har været kritik af, og det er taget til efterretning, siger Niels Nygaard.

- Men der er også mange kompetencer og handlinger og indsatser gennem en årrække, som Henrik Jess har stået for, og som han ikke er blevet kritiseret for.

- Jeg anerkender, at der har været konkrete områder, hvor han ikke har udmærket sig med de allerhøjeste færdigheder, men det har han gjort på en lang række andre områder.

- Det er ud fra en samlet betragtning, at den anbefaling af Henrik Jess Jensen har fundet sted, siger Niels Nygaard.

- Oppositionen mod Henrik Jess Jensen synes at være bredt funderet. Hvilken betydning har det for din vurdering og anbefaling af ham?

- Henrik Jess Jensen og den nuværende bestyrelse fået stor opbakning fra medlemmerne, så der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved, at der er en legitim ledelse i Danmarks Cykle Union.

- At der er så meget ævl og kævl, fordi der er mennesker, der ikke kan finde ud af at tale sammen, er ærgerligt og bedrøveligt, men jeg hæfter mig ved, at et demokratisk flertal bakker den nuværende ledelse op.

- Den skal naturligvis have lov til at videreudvikle DCU på den fantastiske måde, som den i forvejen gør, siger Niels Nygaard.

- Etisk Komité mener ikke, at ledelsen af DCU har været ‘fantastisk’ … ?

- Nej, men man må konstatere, at man har taget kritikken til efterretning i DCU, og at man indretter sig efter den. Der er udtalt kritik af den måde, ledelsen og kommunikationen er foregået på, og det har man rettet sig ind efter, siger Nygaard.

- Sådan er det jo i alle systemer, at folk bevidst eller ubevidst kan have gjort nogle ting, som ikke var i orden, og det har man så ændret på, når man har fået en ‘næse’ eller en påtale. Og så går tingene videre.

- Hvordan har du kunnet konstatere, at der er rettet ind?

- Jeg hæfter mig ved, at ledelsen i DCU har taget den ‘næse’ og påtale, man har fået, til efterretning og har rettet sin ledelse af forbundet ind efter det, siger Niels Nygaard.

Skarp kritik

Til trods for kritik fra den uafhængige Etisk Kommission under Danmarks Idræts-Forbund har Henrik Jess Jensen kun forstærket sit greb om Danmarks Cykle Union. Foto: Ernst van Norde.

DCU-formand Henrik Jess Jensen er også vicepræsident i den europæiske cykleunion, UEC, og han stræber nu efter også at blive medlem af bestyrelsen i UCI.

Han kan blive valgt ind i efteråret, og den skarpe kritik af hans ledelsesstil i DCU synes ikke at være en bremseklods. Her er, hvad Etisk Komité udtalte i november sidste år:

Fakta om Jess 1. Henrik Jess Jensen kritiseres for ikke at erklære sig inhabil i en sag om tildeling af amatør-VM, som tilfaldt hans hjemby, Aalborg. 2. Henrik Jess Jensen kritiseres for at blande sig i, hvem der i 2018 skulle udtages til EM for kvinder. Hans egen datter var i betragtning. 3. Henrik Jess Jensen kritiseres for at lade U-17-piger - heriblandt hans egen datter - deltage ved elite-DM i 2017. Derimod fastslog komitéen, at Henrik Jess Jensen ikke udnyttede sin position, da han købte en racercykel til sin datter af et hold, som DCU forinden havde udstedt en billig licens til.

Vigtigt at bakke op

Som formand for Danmarks Idræts-Forbund er det Niels Nygaard magtpåliggende at bakke op om danske idrætsledere, som stræber efter poster i international idræt. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

Baggrunden for, at Niels Nygaard så ivrigt bakker Henrik Jess Jensen op i hans kandidatur til bestyrelsen i UCI, er, at det generelt er DIF magtpåliggende at øge Danmarks indflydelse internationalt.

- Med danske ledere på internationale poster kan vi være med til at påvirke beslutninger - for eksempel om, hvor store idrætsstævner skal afholdes, siger Niels Nygaard.

- Fra DIF’s side bakker vi derfor op om alle de forbundsledere, som har kræfter til, lyst til, mulighed for og kapacitet til at engagere sig internationalt.

- Og det har Henrik Jess Jensen i den grad, siger Nygaard.

- Hvorfor ikke vente med at anbefale en kritiseret leder til en international post, indtil han har vist gennem handling og ikke kun med ord, at han har ændret kurs?

- Vi må benytte de muligheder, der er, og i øjeblikket er der et vindue for Henrik Jess Jensen i forhold til at komme videre i systemet. Det vindue er der måske ikke om et år eller to eller tre.

- De ting, der er sket, er et overstået kapitel. Ud fra en samlet betragtning fra min side er det et udtryk for rettidig omhu, at vi nu promoverer en kandidat, der har mulighed for at blive valgt internationalt, siger Niels Nygaard.