Udskældt hollænder: - Lykkelig for at slå alle tiders bedste sprinter

ESBJERG (Ekstra Bladet): For et år siden røg hollandske Dylan Groenewegen ikke bare i asfalten i et grufuldt styrt. Han faldt også i unåde i cykelverdenen, som fordømte ham og udstødte ham i ni måneder fordi han uforvarende pressede landsmanden Fabio Jakobsen ud i barrieren på første etape af Polen Rundt.

Tirsdag var han atter på toppen, da han suverænt vandt første etape af Danmark Rundt foran Mark Cavendish og den italienske europamester Giacomo Nizzolo.

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) skyder først over stregen på første etape af Danmark Rundt 2021. Toer blev Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step), mens Giacomo Nizzolo (Qhubeka Nexthash) rundede podiet af. Foto: Ernst van Norde.

- Et løb defineres altid af de ryttere, der stiller til start, og her i Danmark Rundt i år er feltet virkelig stærkt, sagde Dylan Groenewegen, da han iført løbets blå førertrøje mødte den skrevne presse efter sejrsceremonien.

- Mark Cavendish er her, og han har vist, at han er årets bedste sprinter med sine fire etapesejre i Tour de France.

Vigtig sejr

- Han er alle tiders bedste sprinter, og jeg har meget stor respekt for ham, og jeg er lykkelig for, at jeg kunne slå ham på denne etape, sagde Groenewegen.

- Det her er en virkelig vigtig sejr for mig på min vej tilbage til mit højeste niveau. Det er enhver sejr, sagde Groenewegen, som for nylig vandt to etaper i den belgiske Tour de Wallonie.

Unge Remco Evenepoel og veteranen og holdkammeraten Mark Cavendish kører i silende regn i Struer af sted på første etape. Foto: Ernst van Norde.

- Det er tegn på, at min form bliver bedre og bedre, og jeg har brug for Danmark Rundt som endnu et skridt på vejen mod de 100 procent og den spurt, jeg havde, før … ja, før det der, sagde Groenewegen med reference til den frygtelige ulykke i Polen.

I styrtet blev Quick-Step-rytteren Fabio Jakobsen alvorligt kvæstet og svævede i livsfare, mens Groenewegen på sociale medier blev udskammet som hensynsløs og siden blev idømt ni måneders karantæne for hasarderet kørsel.

Hård tid

Al sympati blev Jakobsen til del, men Groenewegen slap bestemt ikke uskadt - hverken fysisk eller psykisk.

- Det var en virkelig hård tid, og i lang tid holdt jeg mig langt væk fra min cykel. Mentalt var det meget vanskeligt, og jeg måtte tage det skridt for skridt, sagde Groenewegen.

- Mit hold og mine holdkammerater har stået bag mig hele vejen, og jeg har gode venner og en god familie, som har støttet mig.

OL-helten Lasse Norman Hansen forlader Qhubeka-bussen før starten på første etape i Struer. Han var på etapen en vigtig hjælper for sin holdkaptajn Giacomo Nizzolo, som sluttede på etapens tredjeplads. Foto: Ernst van Norde.

- Mange fans har også støttet mig og vist mig tillid, og det har været meget dejligt. Jeg har bevæget mig langsomt fremad og har skridt for skridt styrket troen på sig selv.

Alle sejre tæller

- Den første sejr øger selvtilliden, og så kommer der en til og nu i Danmark endnu en, sagde Groenewegen, som ikke selv var opmærksom på den gode afstand, han havde lagt til Cavendish og Nizzolo, da han skød over stregen.

- Om man vinder med en centimeter eller med en cykellængde, betyder intet. En sejr er en sejr, og det her var en virkelig god etape for mig, sagde Groenewegen.

Anden etape af Danmark Rundt skydes i gang i Ribe onsdag klokken 13.15. Der er mål i Sønderborg. Løbet slutter med en enkeltstart på Frederiksberg lørdag.