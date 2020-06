Udskrives efter slemt styrt

Efter et alvorligt styrt, hvor den hollandske cykelrytter Niki Terpstra måtte hentes i helikopter og flyves på hospitalet, er han nu i bedring, og på søndag kan han komme hjem igen.

Det oplyser cykelstjernens kone, Ramona Terpstra, ifølge den hollandske avis De Telegraaf.

- Han er i hurtigere bedring end forventet.

- Vi er virkelig glade for, at han kan komme hjem og arbejde med sin genoptræning hjemmefra, siger hun.

Den 36-årige rytter, der kører for Direct Energie, vandt i 2018 det berømte belgiske cykelløb Flandern Rundt. I 2014 vandt han Paris-Roubaix.

Da Terpstra tirsdag i sidste uge trænede, ramte han en sten, da han var nødt til at svinge for at undvige en flok gæs, der var i færd med at krydse vejen.

Rytteren styrtede, og efter at en helikopter var nødt til at fragte ham til hospitalet, kunne lægerne konstatere, at Terpstra både havde fået en hjernerystelse, en kollapset lunge samt brækkede ribben og brækket kraveben.

Lægerne vurderede, at Terpstra sandsynligvis ikke kan køre cykelløb i tre måneder.

Hvis det viser sig at være tilfældet, kan han ikke deltage i Tour de France, selv om løbet i år er skubbet til 29. august.

Han har dog stadig en chance for at være med til Flandern Rundt og Paris-Roubaix, der begge er skubbet til senere på efteråret.

Flandern Rundt bliver kørt 18. oktober, og Paris-Roubaix er programsat til at starte søndag ugen efter.

Terpstra ser frem til de to klassikere.

- De to største mål er Paris-Roubaix og Flandern Rundt. Det er altid mine primære mål - klassikerne, Binckbank Tour og Tour de France, sagde han i et interview med cykelproducenten Shimano.