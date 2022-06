Udskyder Tour-beslutning til sidste øjeblik

Det hollandske storhold Jumbo-Visma med Jonas Vingegaard på holdet har alligevel ikke bestemt sig for, hvem der skal repræsentere de sort-gule farver i Frankrig.

Holdet trak sig for to dage siden fra opvarmningsløbet Tour de Suisse, fordi flere ryttere på holdet var blevet smittet med corona.

Det får nu betydning for holdets Tour de France-udtagelse.

Holdets performance manager, Mathieu Heijboer, siger ifølge det hollandske medie In De Leiderstrui, at coronasmitten får konsekvenser for holdets Tour-forberedelser, og at det derfor forsinker offentliggørelsen.

- For nogle ryttere vil beslutningen blive taget i sidste øjeblik, fordi vi vil vente med at sikre, at de, der var i Schweiz, selvom de var negative, ikke bliver testet positive efter en uge, siger Mathieu Heijboer.

Danske fans skal dog ikke umiddelbart frygte, at det danske Tour-håb Jonas Vingegaard ikke stiller til start i Touren. Han er i øjeblikket på træningslejr i franske Tignes, sammen med de holdkammerater der ikke var en del af Tour de Suisse-holdet.

Tour de Suisse-holdet bestod blandt andet af de rutinerede ryttere Rohan Dennis, Sepp Kuss, Mike Teunissen og Robert Gesink. Det er uvist, hvilke af rytterne der blev smittet med corona tidligere på ugen.

Vingegaard i storform

Jonas Vingegaard viste storform kort før årets Tour de France.

Under opvarmningsløbet Critérium du Dauphiné vandt han sidste etape og endte som nummer to samlet efter sin holdkammerat, slovenske Primoz Roglic.

Hvis coronasmitten holder sig væk, så kan der være en stor Tour-sommer i vente, når Jonas Vingegaard og de øvrige danskere tager hul på Tour de France med en enkeltstart i Københavns gader 1. juli.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Ekstra Bladet ser her nærmere på de kommende danske cykelstjerner.

Landsholds-indpisker: Står frem i HA-trøje

Holgers millioner: Så rig er han allerede