Udskyder Tour-præsentation

Præsentationen af den kommende Tour de France-rute er normalt en stor begivenhed med de største ryttere, sponsorer og verdenspressen til stede.

Sådan bliver det ikke i år. Årsagen er ikke overraskende den hærgende coronapandemi.

Frankrig er hårdt plaget for tiden og er et af mange lande, som har strammet restriktionerne.

Det har fået Tour-arrangøren ASO til at udskyde ruteoffentliggørelsen nogle dage og samtidig gøre den digital.

- Af hensyn til den nuværende folkesundhedssituation, der konstant tvinger regeringen til at træffe nye beslutninger i kampen mod covid-19, har arrangørerne af Tour de France besluttet ikke at afsløre 2021-udgavens rute på Palais des Congrès torsdag 29. oktober 2020, lyder det på letour.fr.

I stedet vil man 1. november livestreame rutepræsentationen på den franske tv-kanal Stade 2, mens rettighedshaverne i de respektive lande også kan sende det.

Ligeledes kan den også følges på Tour de Frances officielle platforme.

Efter at Tour-starten 2021 i København blev rykket til 2022, ved man kun, at løbets start kommer til at gå i Bretagne-regionen, og at det skydes i gang 26. juni efter planen. Om coronaen tillader det.

FCK's store hovedpine: Hvor finder vi en sportsdirektør?

Hvad i alverden laver Don Ø på Brøndby Stadion?