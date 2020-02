Udstødt læge afviser alt

Den italienske læge Michele Ferrari kalder Fuglsang-historien et fupnummer

Et fupnummer. Sådan betegner den kontroversielle idrætslæge Michele Ferrari den historie, som Politiken, DR 1 og den norske avis VG har sat dagsordenen med i hele cykelverdenen - nemlig afsløringen af en efterforskning, der forbinder Ferrari med Team Astana og den danske stjernerytter Jakob Fuglsang.

På sin hjemmeside 53x12.com erklærer Ferrari mandag, at han føler sig tvunget til atter at benægte 'et medie-fupnummer', som vedrører ham. Han nævner specifikt Politiken og 'den hemmelige rapport', som avisen har citeret mandag.

Rapporten fastslår, at antidopingmyndigheden CADF har modtaget oplysning om, at Ferrari har samarbejdet med Astana og specifikt Jakob Fuglsang og kasakheren Andrej Lutsenko.

Den fastslår, at Ferrari er set i Monaco-området kørende en scooter med Fuglsang - klædt helt i sort - efter sig på cykel, og at lægen skulle have været til stede ved Catalonien Rundt i 2019 i Astana-lejren.

Ferrari afviser alt:

- Jeg har ikke haft noget forhold til atleter fra Team Astana i over ti år.

- Jeg har ikke været i Monaco/Nice i mindst 12 år.

- Jeg har aldrig kørt en scooter/motorcykel i hele mit liv, og jeg har slet ikke giver motorpace til en cykelrytter.

- Jeg har ikke fysisk været til stedet ved et eneste løb siden 1994.

- Denne 'rapport' er baseret på falske efterretninger, skriver Michele Ferrari, som slutter af med at hævde, at han aldrig er dømt for doping.

Han er imidlertid udelukket på livstid fra al sport som en konsekvens af sit samarbejde med blandt andre Lance Armstrong.

Det er således forbudt for enhver atlet at konsultere Ferrari om noget som helst, og viser det sig, at Astana-ryttere faktisk har haft kontakt til ham, risikerer de at blive idømt karantæne.

