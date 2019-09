Ufattelig dansk VM-triumf

23-årige Mads Pedersen kørte søndag sit livs cykelløb, da han ved VM i Yorkshire var hurtigst på stregen.

Efter mere end seks timer i regnvejr var den unge dansker hurtigst i den direkte kamp om medaljerne mod italienske Matteo Trentin og schweiziske Stefan Küng.

Aldrig før har Danmark vundet et verdensmesterskab i landevejscykling for herrer, og det så da heller ikke umiddelbart ud til at skulle blive tilfældet, da Pedersen på den lange bakke fem kilometer fra mål var tæt på at blive sat af.

Men han bed tænderne sammen og holdt kontakten til de to andre og kunne altså overspurte Trentin og Küng, der fik henholdsvis sølv og bronze.

Mads Pedersen angreb 47 km fra mål, da han i et snuptag lukkede et hul på 25 sekunder til Stefan Küng og amerikanske Lawson Craddock, der dog ikke kunne sidde med, da danskeren forcerede.

Efter ham jagtede hollandske Mike Teunissen og italienske Gianni Moscon, der kort efter fik kontakt - Teunissen måtte dog strække våben kort efter.

De holdt de øvrige stangen indtil tredjesidste omgang med godt 30 km til mål, hvor forhåndsfavoritten Mathieu van der Poel kørte op med Matteo Trentin.

Bag dem gjorde Jakob Fuglsang et sublimt job med at kaste grus i belgiernes føringer, og med en enkelt omgang stod det klart, at udbryderne ikke ville blive hentet.

Med 12,5 km til mål eksploderede Mathieu van der Poel, og hollænderen forpassede dermed sin chance for det verdensmesterskab, mange havde spået ham til at vinde.

Blå bog om Mads Pedersen Mads Pedersen slog søndag alt og alle og blev verdensmester i linjeløb. Her kan du lære den danske cykelrytter bedre at kende: * Navn: Mads Pedersen. * Fødselsdato: 18. december 1995 (23 år). * Hold: Trek-Segafredo (2017-). * Tidligere hold: Stölting (2016), Cult (2014-2015). * Største resultater: - Verdensmester i linjeløb (2019). - Andenplads i Flandern Rundt (2018). - Samlet vinder af PostNord Danmark Rundt (2017). - To etapesejre i PostNord Danmark Rundt (2017 og 2018). - Samlet vinder af Tour du Poitou Charentes (2017). - Etapevinder på enkeltstart i Tour du Poitou Charentes (2017). - Dansk mester i linjeløb (2017). - Etapevinder i Norge Rundt (2016). Kilde: treksegafredo.com, procyclingstats.com

På den lange bakke fem kilometer fra mål røg også Moscon af, mens Mads Pedersen altså lige nøjagtig sad på hjul.

- Det føles helt utroligt.

- Jeg havde ikke forventet det her, da jeg startede i morges, sagde Mads Pedersen i mål.

Her afslørede han, at han på sidste omgang sad helt på grænsen af sin fysiske formåen.

- Jeg havde et håb om at smerten ville forsvinde, når jeg kunne se målstregen. Vi var i sadlen i seks og en halv time, og alle var på grænsen, så alt kunne ske.

- Jeg tror, at det er alle rytters drøm at have den trøje, og at jeg har den nu er helt utroligt, sagde Mads Pedersen.

Bag ham kom Michael Valgren over stregen som nummer seks, og han kunne næsten ikke finde en passende grimasse, da det i netop det øjeblik gik op for ham, at hans landsmand var blevet verdensmester.

Jakob Fuglsang kørte også et godt løb - han blev nummer 12.

Danske VM-medaljer i cykling 1970: Leif Mortensen, sølv (Leicester, Storbritannien). 1978: Jørgen Marcussen, bronze (Nürburg, Vesttyskland). 1997: Bo Hamburger, sølv (San Sebastian, Spanien). 2008: Matti Breschel, bronze (Varese, Italien). 2010: Matti Breschel, sølv (Geelong, Australien). 2019: Mads Pedersen, guld (Harrogate, England.

