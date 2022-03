Uhyggelige billeder: Dansker styrter ud over skrænten

Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) styrtede på dramatisk vis under 2. etape af Catalonien Rundt. Danskeren slap heldigvis billigt fra den uhyggelige episode og er stadig blandt de forreste i løbet

Det kunne være endt i en katastrofe, men sluttede heldigvis godt.

Den danske cykelrytter Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) var tirsdag impliceret i et uhyggelig styrt på 2. etape af Catalonien Rundt, da han fløj ud over skrænten med høj fart under en nedkørsel.

Uheldet fandt sted små 60 kilometer fra målstregen, hvor det 21-årige talent kom forkert ind i et højresving.

Resultatet heraf blev en afkørsel af dramatisk karakter, men heldigvis var der buske og træer, som gjorde faldet mindre voldsomt.

Skjelmose rystede chokket af sig og kravlede op fra dybet med sin cykel, omend hans tøj bar tydeligt præg af, at medfarten var til at føle på.

Mattias Skjelmose styrter på dramatisk vis under 2. etape. Foto: Screendump fra Eurosports tv-billeder

Ikke desto mindre satte han jagten ind på feltet, der af gode grund havde distanceret danskeren med mere end et minut.

Men der var bred front oppe foran, hvorfor Skjelmose fik kontakt igen, og til sidst endte det faktisk med at blive en hæderlig dag for det danske klassementhåb.

Han kørte i mål på en 10. plads som del af en større gruppe, men kunne ikke røre Kaden Groves (Team BikeExchange), som vandt etapen i Perpignan.foran Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) og Hugo Hofstetter (Arkea).

Det var anden triumf i streg for det australske mandskab. På 1. etape sejrede Groves' landsmand og holdkammerat Michael Matthews, da han slog Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) i spurten.

Italieneren kollapsede efterfølgende med et hjertestop, men hans tilstand er heldigvis stabil. Sidste års vinder af Paris-Roubaix er dog fortsat indlagt til yderligere undersøgelser på et hospital.

Catalonien Rundt slutter søndag, og Mattias Skjelmose har fortsat gode chancer for et godt samlet resultat. Han tager hul på 3. etape som nummer fire sammenlagt.

Den 21-årige københavner er på nuværende tidspunkt 11 sekunder efter norske Jonas Hvideberg (Team DSM), der tirsdag beholdt sin førertrøje.

