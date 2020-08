Uhyggelige billeder: Flere slemt tilredt

Et voldsomt styrt overskyggede onsdag det faktum, at det første etapeløb på World Touren i cykling efter coronapausen begyndte.

Cykelrytteren Fabio Jakobsen var involveret i et grimt styrt ved målstregen på 1. etape af Polen Rundt.

Den hollandske mester fra Quick-Step deltog i en intens spurtduel med landsmanden Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) og endte ude i barrieren.

Groenewegen svingede ud af sin bane og var medvirkende til, at Jakobsen ikke havde plads til at køre lige ud. Groenewegen kom først over stregen, men det er endnu uvist, hvorvidt han rent faktisk får godskrevet sejren.

Jakobsen styrtede voldsomt og ramte en person på vejen. Flere andre ryttere var også en tur i asfalten. Det er endnu uvist, hvor slemt de involverede er kommet til skade.

- Vores rytter Fabio Jakobsen bliver tilset af lægerne efter sit styrt i Polen Rundt, skriver Quick-Step på Twitter.

Jumbo-Visma har også skrevet om episoden.

- Et forfærdeligt styrt på målstregen. Vi håber, at alle involverede er okay! Vi afventer yderligere information, skriver Jumbo-Visma på Twitter.

Verdensmester Mads Pedersen (Trek) prøvede lykken og kørte med i spurten, men var ikke i nærheden af at køre med om topplaceringerne.

Han var heller ikke involveret i styrtet, skriver Trek.

- Der var et uhyggeligt styrt ved målstregen. Vi var ikke involveret, og vi håber, at alle, som styrtede, har det godt, skriver Trek i et opslag på Twitter.

Polen Rundt køres over fem etaper og slutter på søndag.

Foruden Mads Pedersen er de danske ryttere Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Jesper Hansen (Cofidis), Jakob Fuglsang og Jonas Gregaard (Astana) samt Casper Pedersen (Sunweb) med i løbet.

